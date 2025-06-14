走塑｜謝展寰：一至兩個月內推試驗　待代替產品成熟始推第二階段

政府推行第一階段「走塑」超過一年，原定今年內推行第二階段「走塑」，禁止所有即棄塑膠餐具，惟至今仍未落實推行時間表。環境及生態局局長謝展寰今日接受電台訪問指，第二階段「走塑」不一定從法例開始，目前坊間有不少食肆正嘗試使用代替產品，亦有食肆反映盛載湯或飲品的代替容器或杯蓋較容易變軟，反映部分產品仍未成熟。



他指計劃在一至兩個月內推出第二階段「走塑」試驗活動，招募更多食肆測試現有的過百種塑膠代替品，了解哪些好用或有問題，提供回饋予供應商改善，待代替產品成熟後才推行法例。



政府推行第一階段「走塑」超過一年，原定今年內推行第二階段「走塑」，禁止所有即棄塑膠餐具，惟至今仍未落實推行時間表。（資料圖片）

謝展寰表示，推出第一階段「走塑」後，市民明顯減少使用外賣餐具，其中三成食肆不再提供外賣餐具，料每年減少6000萬套膠餐具。截至4月底，當局收到159宗食肆違規投訴，絕大部分食肆負責人在人員提醒後，改用代替品，因此最終僅發出27張定額罰款通知書。

環境及生態局局長謝展寰表示，計劃在一至兩個月內推出第二階段「走塑」試驗活動，招募更多食肆測試現有的過百種塑膠代替品，待代替產品成熟後才推行法例。（廖雁雄攝）

謝展寰說，全球氣溫上升，但受地緣政治影響，許多國家正檢討環保計劃。他指國家主席習近平早前出席一個國際氣候會議，強調國家不會改變減碳目標，亦不會減慢步伐，因此本港減碳目標不會延遲，目標2035年減碳排放一半，至2050年時達致碳中和。

此外，漁護署去年推出「農＋樂 」農場計劃，推動休閒農業發展。謝展寰指，至今有100多個農場參與，冀為農友創造耕作以外的收入，包括舉辦收費康樂活動等。他說食環署等已放寬牌照要求，讓農場舉辦公眾活動時毋須額外申請牌照。