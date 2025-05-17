謝展寰：因時制宜推進環保　下階段「走塑」年中在餐廳做產品測試

環境及生態局局長謝展寰今日（17日）發表網誌表示，面對全球貿易戰緊張和地緣政治複雜，香港面臨多方面的挑戰，要因時制宜來制定推進環境保護的策略，以最少代價，最大效益來推進，避免在這個艱難時期加重市民和經營困難者的負擔。他又指在當前形勢下仍有不少政策工具可以發揮作用。有一些挑戰甚至可以轉化成為機遇，帶來經濟新增長點。



他又回顧今屆政府推行一些環保計劃的經驗，指未來中短期香港可以按七個方向，包括多用宣傳教育、協助綠色經濟轉型及發展與保育並行等，來推進環保。他又透露，為推進下一階段「走塑」工作，環保署正與業界和一些大型餐飲集團合作，今年年中在不同餐廳營運場景進行產品測試，尋求業界可接受又對市民生活影響最少的替代品。



環境及生態局局長謝展寰（資料圖片）

謝展寰表示，「環境保護是我們的國策」，而在全球貿易戰緊張和地緣政治複雜的局勢下，香港作為國際金融和貿易中心，面臨多方面的挑戰，尤其是對零售和飲食業等與消費密切相關的行業。他認為政府不能對市民和業界面對的種種威脅視而不見，必須要針對現時的大形勢，因時制宜來制定推進環保策略，才能以最少代價，最大效益來推進環保，也避免環保政策加重市民和經營困難者的負擔。

環境及生態局局長謝展寰今日（17日）發表網誌，指環境保護是國策，也是香港長遠可持續發展的關鍵。（環境及生態局網頁）

他又回顧今屆政府推行一些環保計劃的經驗，認為未來中短期香港可以按七個方向來推進環保，包括多做宣傳教育工作，改變市民行為。以源頭減廢及擴大回收網絡為例，都市固體廢物的棄置量自2021年起連續三年持續下降，至2024年減少了共7.5%。廢物回收率也由2020年的28％，上升至2023年的33％。至於2024年的數字則還在統計中，謝展寰指可預見有關數字會進一步提升。

而「綠綠賞」用戶已經超過一百萬，他說推動「走塑」一年以來，很多市民開始習慣自攜可重用餐具，業界亦在業務上作出轉變，選用多元替代品，連鎖食肆亦表示超過8成顧客不需要外賣餐具。

另一方向是加強與行業之間的協作，一同探索和推進務實可行的環境保護措施，減少對有經營困難者的衝擊。謝展寰指環保署推出的《減少使用包裝約章》計劃，目的是鼓勵企業採取可持續的包裝減量措施，包括重新檢視包裝設計以減少不必要的材料使用，提高包裝的可回收性和重用性，並探索創新解決方案。而計劃已獲得102家本地及跨國企業承諾參與。

環境及生態局局長謝展寰今日（17日）發表網誌，指《減少使用包裝約章》計劃已獲得102家本地及跨國企業承諾參與。（環境及生態局網頁）

他又透露，為推進下一階段「走塑」工作，環保署正與業界和一些大型餐飲集團合作，今年年中在不同餐廳營運場景進行產品測試，尋求業界可接受又對市民生活影響最少的替代品。

善用市場力量發展環境基建 把公帑投入減至最低

此外，他又說政府會盡量善用市場力量發展環境基建，把公帑投入減至最低。如在過去五年，香港的電動車數目增加了八倍。一間電動車電池回收廠也正在環保園建設中，估計明年便可投入運作。他續指今屆政府打破以往做法，檢視洪水橋／厦村和新田科技城的區域供冷系統的規模、優次和推進模式，把政府工程縮減至絕對必要的範圍，盡可能善用市場，初步已估計可節省不少於400億元的政府工程開支。

謝展寰亦指出，今屆政府努力協助本地綠色科技發展，如環境局正協助「盧米科技」在香港物色地點開設廠房，利用回收廢塑膠再造成聲學超材料，預計首年投入運作，即可處理約3,500公噸本地家居廢塑膠，並盡量在三至五年內，將處理量倍增至7,000公噸。

環境及生態局正協助盧米科技在香港物色地點開設廠房，利用回收廢塑膠再造成聲學超材料。（環境及生態局網頁）

為配合香港的能源轉型，香港海上液化天然氣接收站亦將於2023年落成啟用，使香港能擁有更多元化的天然氣來源。謝展寰又稱，香港正在準備引入綠色甲醇作為航運燃料，以及設立可持續航空燃料用量目標，打造綠色航運和航空中心。

發展與保育並行達雙贏 邁向可持續發展

最後，他說政府正推行發展與保育並行，以達到發展與保育雙贏。他指出今屆政府展開研究建立三寶樹濕地保育公園，除了可以有效保育后海灣具生態價值的濕地和提升有關濕地的生態價值，亦有助推動水產養殖業現代化，並為市民提供生態教育和康樂設施。同時亦能為北部都會區發展創造環境容量，締造保育與發展並行。

政府展開研究建立三寶樹濕地保育公園。（環境及生態局網頁）

謝展寰認為，香港可以通過創新、合作和政策引導，將環保挑戰轉化為新的機遇。而通過健康的綠色生活文化，鼓勵市民參與和支持保護環境也是推動建設香港生態文明的重要一步。