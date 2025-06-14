蝴蝶風球｜「非遺無限」同樂日下午暫停　迪士尼樂園戶外設施暫停

【天文台/香港天文台/天氣/天氣預報/天氣報告/香港天氣/風球打風／HKO／移動路徑／蝴蝶／颱風/熱帶氣旋】天文台今午12時20分改發三號強風信號，多項活動或服務設施受影響，其中今日在荃灣的非物質文化遺產中心舉行的「非遺無限∞」同樂日下午將暫停舉行，並將視乎天氣情況，在情況許可下重新開放；迪士尼樂園度假區亦宣布，樂園會如常開放並作有限度運作，戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。



蝴蝶帶來不穩定天氣，本港地區有幾陣狂風驟雨及雷暴。(梁鵬威攝)

「非遺無限∞」同樂日下午暫停 視乎天氣情況重開

康文署表示，由於天文台將發出三號熱帶氣旋警告信號，今日在荃灣三棟屋博物館、香港非物質文化遺產中心舉行的「非遺無限∞」同樂日下午將暫停舉行，提醒公眾人士暫停前往。署方將視乎天氣情況，同樂日會在情況許可下重新開放，請留意相關新聞公布。

香港迪士尼樂園度假區亦宣布，三號強風信號生效期間，樂園將如常開放並作有限度運作。樂園戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。（圖片來源：香港迪士尼樂園）

迪士尼戶外遊樂設施暫停運作 改發一號風球後陸續恢復

香港迪士尼樂園度假區亦宣布，三號強風信號生效期間，樂園將如常開放並作有限度運作。樂園戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。市民可向演藝人員查詢表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排。

迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務或會因惡劣天氣情況而暫停。

▼6月12日一號風球下 天文台預測本港地區會有幾陣狂風驟雨及雷暴▼



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多個泳灘掛紅旗 西貢廈門灣泳灘救生服務暫停

康文署宣布，由於大浪關係，港島南區的深水灣泳灘、淺水灣泳灘、赤柱正灘泳灘、石澳泳灘及大浪灣泳灘；離島區的洪聖爺灣泳灘、長洲東灣泳灘、銀礦灣泳灘及貝澳泳灘；以及西貢區的廈門灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，康文署提醒市民勿在該處游泳。

此外，由於海面大浪，救生員未能乘坐船隻前往西貢區廈門灣泳灘執勤，該泳灘的救生服務已經暫停，提醒市民勿在該處游泳。

蝴蝶帶來不穩定天氣，天文台預測今日(14日)大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴。(梁鵬威攝)

幼兒照顧、青少年、長者、康復服務服務單位仍開放

社會福利署宣布，三號熱帶氣旋警告信號已經發出，通常於星期六提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內會繼續開放。市民如有需要，可以聯絡有關中心或服務單位，安排子女或家人安全回家。

梅窩臨時公眾填料接收設施停止開放

土木工程拓展署宣布，由於天文台發出三號強風信號，梅窩臨時公眾填料接收設施將於下午2時20分停止開放，直至另行通知。

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