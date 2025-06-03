警隊新5G通訊系統最快2027年運作　鄧炳強：直接採購時設國安審核

警務處計劃採用最新第五代流動寬頻（5G），作為警隊「指揮及控制通訊系統」基礎設施的制式，取代現行的數碼集群無線電技術（Terrestrial Trunked Radio, TETRA）。保安局局長鄧炳強今日（3日）於立法會表示，為確保國家及公眾安全，將採用直接購買方式物色服務供應商，最新估算項目開支為20億元，較原先預計招標支大減6成，最快2027年年中投入運作。



有議員建議保安局選用服務供應商時需審查公司背景，鄧炳強回應稱採購時將設國安監察及審核，會考慮公司背景、會否受外部勢力影響等。



警務處計劃採用最新第五代流動寬頻（5G），作為警隊「指揮及控制通訊系統」基礎設施的制式。（林靄怡攝）

現有TETRA服務後年屆滿 部份技術不再輸出香港

保安局局長鄧炳強今日（3日）於立法會保安事務委員會，解說警務處採購新一代通訊系統的撥款建議。他指現行警務處通訊系統為無線電TETRA技術，自2004年起採用，服務於2027年屆滿。

他表示，隨着新一代技術的發展，繼續提供TETRA產品和服務的供應商亦愈來愈少。加上地緣政治關係越趨緊張，部分支援TETRA的技術和產品已經不再輸出至香港，因此無法繼續採用TETRA技術。

立法會保安事務委員會討論撥款20億元，為警隊建立新一代通訊系統。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

鄧炳強：5G系統有助實時傳遞信息

他認為現時是以5G取代TETRA技術的最佳時機，指有助實時傳遞聲、影、畫等信息，更可加快傳遞速度，減低時間延誤，提升執法和提供緊急服務的效率，尤其在應付突發事故、惡劣天氣等情況。

鄧炳強指基於地緣政治關係，若以招標形式選購系統，不能排除使用某些產品。但部份產品可能因政治因素，日後斷供服務給警務處，或會造成不穩妥及不安全。

料最快2027年中投入運作 所需撥款減逾六成

鄧續稱，當局曾考慮局限性招標，但市場上能提供警務處認為安全的系統較為罕見。為確保服務穩定和國家及公眾安全，警務處取消招標，改為直接購買的方式。保安局預計需要20億元撥款購買新系統，較原先預算的52億元減少逾六成，預計2027年中起分階段投入運作。

經民聯立法會議員陸瀚民。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

採購時設國安監察及審核

經民聯選委界立法會議員陸瀚民認為地緣政治緊張，保安局要確保服務供應商的背景。鄧炳強表示採購時必須考慮國家安全，包括公司背景、會否受外部勢力影響等，過程中將設國安監察及審核。

民建聯立法會議員黃俊碩。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

確保警隊在商業頻譜擁優先使用權

民建聯會計界立法會議員黃俊碩關注其他紀律部隊會否使用同一套通訊系統，並指出社會遇上大型活動或事故時，對網絡需求會加大，詢問當局如何保障現場通訊及安全。

鄧炳強回應稱，紀律部隊有各自獨立的通訊系統，但當有聯合行動時，其他紀律部隊會獲發警隊的系統。他又說將有技術確保商業頻譜中警隊的優先使用權，如有需要亦可派出流動基站。