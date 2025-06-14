轉型大富豪今重開　接逾百預訂查詢包括學生會　市民前往懷舊一番

尖東大富豪夜總會今日（14日）於原址重開，由夜總會轉型為多功能娛樂場所，名為Big Boss Generation（BBG）。新大富豪的行政總裁暨股東李健民表示， 項目總投資額逾1億元，有信心在北上熱潮下，一兩年內便可回本。目前BBG已收到過百個租場預訂查詢，來自學生會，初創企業及商會等機構。



有新界區市民專程到現場懷舊，憶述年輕時曾來「開下眼界」，又認為香港如今經濟低迷，欠缺夜生活，希望新大富豪能帶旺不同行業，「（經濟）好唔好轉，後回分解，起碼有人行咗第一步先。」



尖東大富豪夜總會今日（14日）於原址重開，由夜總會轉型為多功能娛樂場所，名為Big Boss Generation（BBG）。（廖雁雄攝）

為商務、私人聚會提供場地及表演 設元宇宙平台舉辦網上展覽

大富豪 BIG BOSS GENERATION今日在昔日尖東大富豪夜總會原址重開，由夜總會轉型為多功能娛樂場所，並邀得日本前AV天后蒼井空擔任開幕嘉賓。BBG為商務活動及私人聚會提供場地，設咖啡廳，酒吧，VR專區以及私人派對會所的服務，並定時引入不同的表演者。新大富豪的行政總裁暨股東李健民表示，BBG正積極與日本，韓國，以及其他外國的表演團隊接洽。

昔日大富豪招牌的金色勞斯萊斯老爺車已完成翻新。（廖雁雄攝）

尖東大富豪夜總會今日（14日）於原址重開，由夜總會轉型為多功能娛樂場所，名為Big Boss Generation（BBG）。（廖雁雄攝）

場內設容納 500人的大型中庭活動區及 49 間配備高質素影音設備的獨立房間，供家庭及組織預訂作為派對用途。BBG亦開設元宇宙平台，進行限時網上展覽、表演、以及商店街。

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李健民有信心一兩年可回本 為學生團體開放較早租場時段

李健民又表示，BBG主要為中港合資的娛樂項目企業，而總投資額，不計場地租金，已花費超過1億港元，以購入新設備、推廣、製作網上系統及現場的新科技設備。對於近年港人北上熱潮，有信心多久可以回本，李健民稱，在一兩年間便可以回本，又表示：「好有信心佢哋寧願留港消費，都唔會再北上。」

新大富豪的行政總裁暨股東李健民稱，有信心本次項目在一兩年間便可以回本。（廖雁雄攝）

BBG表示，目前已接收過百個預訂查詢，來自不同團體，包括有學生會希望租借場地舉辦小型演唱會、初創企業希望舉辦研討會及有商會希望舉辦晚宴等。而場地開放時段會提早至中午，例如對學生團體，會開放較早場次及較便宜價格。

消費方面，BBG表示， 咖啡廳人均約100港元 ，酒吧區人均約300港元 ，私人會所人均約1000港元，雖然略高於同區水準，但會致力打造高端娛樂地標。

居住新界區、今年70歲姚先生專程到現場懷舊，憶述年輕時候來過大富豪，純粹「開下眼界」。（廖雁雄攝）

市民新界前來憶年輕曾來「開眼界」 盼新大富豪帶旺夜經濟

居住新界區、今年70歲姚先生專程到現場懷舊並予以認同。他表示，年輕時候來過大富豪，純粹「開下眼界」，又憶述當時情境「百花齊放」，「有人跳下舞，傾下計，飲下酒，睇到好多做生意嘅人，傾完生意，梗係有啲娛樂。」

他續指。香港如今經濟低迷，欠缺夜生活，「香港宜家環境，大家睇見啦，好似死氣沉沉沈，完全冇一種動力。」他希望新大富豪能帶旺不同行業，「（經濟）好唔好轉後回分解，起碼有人行咗第一步先。」

今年70歲的黃先生專程到大富豪懷舊，表示年輕那時只是「打工仔」，僅經過門口觀望，但欣賞這種豪華情境。

另外，今年70歲的黃先生亦是專程到大富豪懷舊。他表示，年輕那時只是「打工仔」，僅經過門口觀望，而未能進去。如今大富豪重開，他希望汲取全世界夜總會業的經驗，讓香港夜生活再次光芒萬丈，又憶述七十年代的香港，「你行過佐敦道、行過彌敦道，哇，嗰啲霓虹燈，一片燈海，五光十色，周圍流行音樂，車水馬龍的盛景……」