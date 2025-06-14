中九龍幹線12月具條件通車　名為中九龍繞道油麻地段　設3通風樓

路政署今日（14日）表示，中九龍幹線已進入工程最後衝刺階段，預計今年十二月具備條件正式通車，屆時將命名為中九龍繞道（油麻地段）。署方指，中九龍繞道（油麻地段）中長約3.9公里並深入地底超過一百米的隧道，規模遠超中環灣仔繞道、可比大欖隧道，設有完善的交通管制及監察系統，有需要時迅速作出應變，沿途有3座通風大樓，分別設於油麻地、何文田及啟德。



考察團與路政署工程團隊於中九龍幹線項目啟德交匯處工地合照。（政府新聞處圖片）

公路及鐵路國際會議逾800人出席 安排考察中九龍幹線及東涌線延線

路政署及香港公路學會合辦的「公路及鐵路國際會議2025」昨日（13日）結束，一連兩日的會議共吸引超過800名參加者出席，來自全球各地的專家、學者和行業領袖交流經驗及分享。

「公路及鐵路國際會議2025」已於昨日（13日）結束，中國工程院及中國科學院專家在昨日的會議上就智能和綠色交通基礎設施的規劃、設計和建造進行專題討論。（政府新聞處圖片）

路政署副署長伍展鴻在總結發言時表示，是次會議啓發香港透過政策創新和技術創新，創造可持續的解決方案，以應對推展運輸基建的不同挑戰，同時深化國際間的合作。大會今日（14日）安排約60名與會者分成兩個考察團，分別實地考察中九龍幹線及港鐵東涌線延線兩大基建項目的工地。

中九龍繞道（油麻地段）全長4.7公里 隧道規模超中環灣仔繞道

路政署表示，中九龍幹線已進入工程最後衝刺階段，預計今年十二月具備條件正式通車，屆時將命名為中九龍繞道（油麻地段）。署方指，今日考察中九龍幹線項目的其中一個亮點，是率先穿越主要由隧道組成的中九龍繞道（油麻地段）。

該段繞道全長約4.7公里，當中隧道長約3.9公里並深入地底超過一百米，沿途共有三座通風大樓，分別設於油麻地、何文田及啟德。隧道規模遠超中環灣仔繞道、可比大欖隧道，設有完善的交通管制及監察系統，日後管制人員可在設於啟德行政大樓的控制室密切監察隧道運作情況，有需要時迅速作出應變。

中九龍幹線項目的控制室，日後管制人員可在此密切監察隧道運作情況，有需要時迅速作出應變。（政府新聞處圖片）

另一考察團到訪的港鐵東涌線延線項目，主要由「東涌東段」及「東涌西段」組成，當中包括在現有欣澳站與東涌站之間增設新的東涌東站，以及從現有東涌站伸延約1.3公里以增設新的東涌西站。項目目標於2029年竣工，通車後能有效提升東涌區內和對外的連繫，並促進社區可持續發展。工程團隊與考察團分享及交流以創新科技融合基建工程的經驗，並到兩個工地進行實地考察，深入了解施工情況。