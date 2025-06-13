城門隧道、香港仔隧道收費政府倡加價至$8　中九龍幹線劃一收$10

運輸及物流局就檢視隧道收費的討論文件出爐，當中提到城門隧道、香港仔隧道及即將啟用、連接九龍灣至油麻地一帶的中九龍幹線收費水平。文件指，若城門隧道所有車種全日劃一收費由5元加至8元，預計對交通影響輕微，每年隧道收入增加約4,700萬元；同樣，香港仔隧道若所有車種全日劃一收費由5元加至8元，預計對交通影響輕微，每年隧道收入增加約5,000萬元。



至於中九龍繞道（中九龍幹線），當局列出不收費、固定17元收費及固定10元收費三個情景，當中文件在固定10元收費情景的形容最為「正面」，表示將有效發揮分流功能，預留適量剩餘容車量應付未來交通需求增長，且收回部份營運成本。



文件指出，若調高城門隧道所有車種全日劃一收費由5元加至8元，預計對交通影響輕微，每年隧道收入增加約 4,700萬元。（資料圖片/張浩維攝）

城門隧道最新錄$5000萬赤字 加至$8後年收入增約$4700萬

在2024至2025年度錄5,000萬元赤字的城門隧道，政府指假設所有車種全日劃一收費由5元調整至8元，預計對交通影響輕微，城門隧道和其替代路線大埔道及八號幹線的車流大致保持穩定，相關路段仍有足夠容車量應付交通。據當局預算，城門隧道加價後，預計繁忙時段行車量與隧道容車量比率會輕微下調至0.7，而預計在這情景下，每年隧道收入增加約4,700 萬元至總收入1億3,200萬元。

當局預算，城門隧道加價後，預計繁忙時段行車量與隧道容車量比率會輕微下調至0.7。（文法會文件 ）

香港仔隧道。（吳鍾坤攝）

香港仔隧道加價建議料每年隧道收入增加約$5,000萬

香港仔隧道方面，在2024至2025年度錄約2,000萬元赤字。當局指，假設調高香港仔隧道收費，所有車種全日劃一收費由5元調整至8元，預計對交通影響輕微，香港仔隧道車流將略為減少，而其替代路線黃泥涌峽道的車流則會輕微增加，但道路仍有足夠容車量應付交通。預計在這情景下，每年隧道收入增加約5,000萬元至總收入1億5,700 萬元。

當局指，假設調高香港仔隧道收費，所有車種全日劃一收費由5元調整至8元，預計對交通影響輕微，香港仔隧道車流將略為減少。（文法會文件 ）

香港仔隧道。（資料圖片）

中九龍幹線工程進入後期。（鄭子峰攝）