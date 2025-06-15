今日新聞8分鐘︱兩女拉麵店大打出手｜大富豪重開首日遇警方查牌

有片｜屯門公路近麗城花園兩車相撞 一貨車翻側冒煙 兩人受傷

屯門公路發生車禍。今午（14日）約3時25分，一輛貨車及一輛私家車，沿屯門公路往荃灣方向行駛，途至近麗城花園時相撞，貨車更翻側，一度冒煙。

救援人員接報趕至，翻側貨車的司機已自行離開車廂。私家車男司機及一名男乘客受傷，即場接受治理，其中一人隨後被送到仁濟醫院救治。有車cam片段見到，貨車沿快線駛至事發位置時，懷疑突然失控，如「舞龍」般左右搖擺，撞到中線一輛私家車車尾，再撞向右邊路壆後，翻側後橫亙路中心，並冒出白煙。

車cam片段亦顯示，相關路段稍前位置，較早時有另一輛客貨車亦疑失控，「打白鴿轉」180度後停在快線，車頭損毀。

深水埗襲擊｜長髮女遭拖出店毆打 警追查3日拘捕起訴34歲男

深水埗周二（10日）發生襲擊案，一名長髮女子突然衝入北河街137號一間麵店求救，卻遭一名惡男狂扯頭髮、連拉帶扯拖出店外，兩人推撞糾纏，男方更毆打女子，其後案件由深水埗警區反三合會行動組跟進調查。據知女事主與該名新相識男子，事前曾因金錢問題爭執，其間有人曾以衣架追打女事主。

警員經進一步調查及翻查大量閉路電視後，昨日（13日）在深水埗區拘捕一名姓李（34歲）男子，他已被控一項「襲擊致造成身體傷害」罪，案件將於下周一（16日）上午在西九龍裁判法院提堂。

旺角南亞男遇劫自行捉賊 $2萬金鏈力保不失 警拘獨行男賊

旺角發生搶劫案。昨晚（14日）11時許，一名南亞裔男子獨自返家期間，途經快富街和上海街交界時，被一名陌生本地男子從後徒手強搶一條幼身金鏈，南亞男自行捉賊和報警，警方接報到場拘捕男賊，金鏈經點算後價值約2萬元。

有片｜長沙灣兩幫人擸架生打鬥 七人車圖撞人 同地點凌晨曾報案

網上周六晚（14日）流傳一段影片，顯示兩批人在長沙灣興華街與順寧道交界街頭，手持棍狀硬物打鬥，有人更險被車撞到。上載者未有交代事發日期及時間。

翻查資料，同一位置周六凌晨曾發生打鬥案，據報有多名男子在街頭爭執及打架，數分鐘後一名68歲姓鄧男子被發現在約70米外昏迷倒地，送院後不治。警方相信周六凌晨的兩案有關，暫列作在公眾地方打架及送院時死亡，合併交由深水埗警區重案組跟進。

大富豪重開開張首日 跨部門即晚查牌 1人涉洗黑錢遭通緝被捕

尖東大富豪夜總會本周六（14日）在原址重開，由夜總會轉型為多功能娛樂場所，名為Big Boss Generation（BBG）。開張首日、同晚10時許，多名警員和食環署人員進入新大富豪查牌，可見場內有多名年輕男女，行動結束後離開。

據了解，警方有組織罪案及三合會調查科、西九龍總區、油尖警區及食物環境衞生署人員本周六（14日）在尖沙咀區進行代號「犁庭掃穴」行動，巡查區內娛樂場所。行動中，警員拘捕一名因涉及洗黑錢而被通緝的本地男子。

有片｜IFC拉麵店兩女大打出手 港女遭淋湯掟碗血流披面大罵：臭X

昨日（14日）傍晚6時許，國際金融中心（IFC）3樓一間麵店發生打架案。兩名女顧客疑因聲浪問題爭執，互相襲擊，雙雙被捕及送院。一名43歲本地女子被淋湯掟碗，血流披面，情緒激動大罵對方：「臭X！」同時起飛腳還擊，涉嫌「普通襲擊」被捕。至於42歲持香港身份證的內地女子，則涉嫌「襲擊致造成身體傷害」被捕；其35歲菲傭亦因被人用手提電話擲傷頭送院。

美國明尼蘇達州民主黨2議員遭槍擊1死1傷 州長沃爾茲：政治暗殺

美國明尼蘇達州州長沃爾茲（Tim Walz）周六（6月14日）表示，明尼蘇達州眾議員Melissa Hortman和她的丈夫於當日凌晨被槍殺，另有一名男議員John Hoffman與妻子受同一疑犯襲擊受槍傷入院，他形容「這似乎是一宗出於政治動機的暗殺」。疑犯目前仍在逃，警方目前正大規模搜捕，調查正在進行中，美國聯邦調查局（FBI）當日稍晚指今次襲擊是一宗針對公職人員的故意襲擊。

羅帥宇事件｜父母要求成立更高級別調查組、公開50例器官捐獻案例

2024年湖南長沙中南大學湘雅二醫院（簡稱「湘雅二院」）實習醫生羅帥宇在醫院宿舍附近的大樓離奇墮樓身亡，其後家屬在恢復的電腦數據中發現多筆轉賬記錄及醫院內部人員涉嫌包括器官販賣等違法犯罪的舉報材料，更牽扯到此前知名的湖南黑心名醫劉翔峰事件。

13日晚上，湖南官方發布情況通報，再次稱羅帥宇是自殺，並稱舉報材料中的50多例的器官捐獻獲取途徑合法合規等，而羅帥宇舉報資料的158段錄音，官方指主要為2017年6月以來羅某宇工作、吃飯、閒聊等場景以及與他人通電話時的錄音，不能作為器官販賣的佐證。

不過，官方通報卻引起網民質疑，甚至央視新聞下方多讚留言也都是要求更高級別調查組介入調查，質疑醫院有保護傘，稱通報「乾淨得離譜」、「存在許多漏洞」、「一年都沒有消息，輿論一出來一天就給通報，真的撤查過嗎？」、「誰會在平常吃飯、閒聊的時候錄音？」。

「車模界林志玲」找台灣美容名醫打牛奶針昏迷18天 家屬含淚拔管

有「車模界林志玲」稱號的的台灣女模網紅「泡泡」蔡語芯，上個月25日前往醫美名醫吳紹琥開設的法瑞診所接受舒眠治療，不料吳紹琥為蔡女施打俗稱「牛奶針」的靜脈注射麻醉藥點滴後就逕自離開診所，只留下沒有護士執照的男助理看護，蔡女疑因點滴設置失當，昏迷失去生命跡象，緊急送醫後昏迷指數只剩3，家屬今天（12日）下午遺憾拔管。

父親節｜旺角酒樓茶市旺場 晚飯訂枱僅得過往四成：史上最慘淡

今日（15日）是父親節，雖然受三號風球影響，天氣不穩有狂風驟雨，早上位於旺角的倫敦大酒樓依然人頭湧湧，席間有許多來慶祝的家庭，風雨無阻孝順仔女為父親慶祝的心意。其中茶客何先生表示很希望聽到一句「父親節快樂」，即獲全枱親人大喊「父親節快樂」，場面溫馨。

食客笑意盈盈，酒樓方面則一片愁雲慘霧。倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠表示，雖然茶市坐無虛席，甚至要排隊，晚市訂枱暫時只錄得過往父親節約三、四成，他慨嘆繼今年母親節晚市錄得「史上最差」生意後，今日父親節晚市亦將是「史上最慘淡」。