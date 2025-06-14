大富豪重開開張首日　跨部門即晚查牌　1人涉洗黑錢遭通緝被捕

尖東大富豪夜總會本周六（14日）在原址重開，由夜總會轉型為多功能娛樂場所，名為Big Boss Generation（BBG）。開張首日、同晚10時許，多名警員和食環署人員進入新大富豪查牌，可見場內有多名年輕男女，行動結束後離開。



據了解，警方有組織罪案及三合會調查科、西九龍總區、油尖警區及食物環境衞生署人員本周六（14日）在尖沙咀區進行代號「犁庭掃穴」行動，巡查區內娛樂場所。行動中，警員拘捕一名因涉及洗黑錢而被通緝的本地男子。



▼▼當晚查牌情況▼▼

多名警員在行動結束後離開。（梁偉權攝）

食環署人員離開新大富豪。（梁偉權攝）

場內有多名年輕男女。（梁偉權攝）

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▼▼開張首日情況▼▼

尖東大富豪夜總會今日（14日）於原址重開，由夜總會轉型為多功能娛樂場所，名為Big Boss Generation（BBG）。（廖雁雄攝）

大富豪 BIG BOSS GENERATION本周六（14日）在昔日尖東大富豪夜總會原址重開，由夜總會轉型為多功能娛樂場所，BBG為商務活動及私人聚會提供場地，設咖啡廳，酒吧，VR專區以及私人派對會所。

昔日大富豪招牌的金色勞斯萊斯老爺車已完成翻新。（廖雁雄攝）

尖東大富豪夜總會今日（14日）於原址重開，由夜總會轉型為多功能娛樂場所，名為Big Boss Generation（BBG）。（廖雁雄攝）