潮玩店Kkplus結業　忠粉六折購Bearbrick　擁躉料Labubu搶走生意

潮流玩具平台Kkplus朗豪坊店今日（15日）結業，店內商品低價清貨，吸引不少顧客入場掃貨。約下午4時30分，每部200元的扭蛋機及逾七成貨品售罄。



有玩具忠粉花1.5萬元，以六折購買一隻原價約2.5萬元的Bearbrick，稱到場前已在網上選好目標，直言「好抵、平咗一半」；亦有常到Kkplus的粉絲今日花約1,000元買五六件貨品，對於店舖結業感到可惜，「可能Labubu熱潮搶走啲生意。」



潮流玩具平台kkplus朗豪坊店今日（15日）營業，吸引不少顧客入場掃貨。（林子慰攝）

潮流玩具平台kkplus朗豪坊店今日（15日）結業，店內商品低價出售，有貨櫃已清空。（林子慰攝）

潮流玩具平台kkplus朗豪坊店今日（15日）結業，店內商品低價出售，有貨櫃已清空。（林子慰攝）

潮流玩具平台kkplus朗豪坊店今日（15日）結業，店內商品低價出售，有貨櫃已清空。（林子慰攝）

扭蛋機每部$200極搶手全數賣出 至下午七成貨品已售罄

潮流玩具平台Kkplus近日於社交平台表示，因租約期滿，將於今日（15日）閉店，店內商品低至一折出售。昨晚已有市民不少冒着3號風球前往店舖「執平貨」。約下午4時30分，店內逾七成貨品售罄，每部200元的扭蛋機全數賣出，部分模型公仔也沽清，只剩小部分文具。

約下午4時30分，店內逾七成貨品售罄，扭蛋機全數賣出。（林子慰攝）

六折價買BE@RBRICK公仔 顧客：好抵、平咗一半

月均到場一兩次的陳先生陳太趁是次特價用1.5萬元，購入優惠價2.5萬元的1000% BE@RBRICK，即約六折，直言「好抵、平咗一半、價錢好吸引」。該產品減至優惠價前，原價約6.2萬元，以此對比即平了76%。

他們表示，網上看到該舖特價，除了看中BE@RBRICK外，本想在舖內購買其他玩具，「嚟到已經無晒其他嘢」，故僅購買BE@RBRICK。他們二人皆是公仔忠粉，家中已有七八隻BE@RBRICK，平時會到Kkplus看玩具實體，「日後少咗一個地方睇公仔」。

陳先生生陳太（背向）趁是次以特價1.5萬元，購入原優惠價2.5萬元的1000% BE@RBRICK。（右）

陳生陳太趁是次以特價1.5萬元，購入原優惠價2.5萬元的1000% BE@RBRICK（右），直指「好抵、平咗一半、價錢好吸引」。

顧客最深刻「天線得得B」挨跌事件

甄女士及呂先生亦是Kkplus常客，今次花約1,000元購買五六件貨品，包括一件大型公仔模型及數件小玩具。對於該舖結業，甄女士感到可惜，「可能𠵱家Labubu熱潮太hit啦，所以令到佢哋執笠。」

被問及對於該舖印象最深的事，他們表示是「天線得得B」挨跌事件，認為當時兩邊都有責任，店舖應更好地擺放玩具，大人亦應小心看顧小朋友。

甄女士及呂先生亦是Kkplus常客，今次花約1000元購買五六件貨品。（林子慰攝）

蔡先生對Kkplus結業感到可惜，稱該店有很多特色品牌及本地品牌。（林子慰攝）

初次及最後一次入場顧客：現時香港少了人購物

初次入場購貨的蔡先生是次花約100元購買兩件貨品。他稱，一直關注Kkplus，趁最後一日入場留紀念。對於今日貨量，他表示比想象中少，「但還好，唔會話係賣剩蔗。」 他對於該舖結業感到惋惜，「該店有很多特色品牌及本地品牌，但都理解結業，因為現時香港少了人購物。」