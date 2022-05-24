KKplus天線得得B｜凱知樂：慰問家人及小朋友情況　已全額退款

旺角朗豪坊KKplus門店昨日有幼童撞跌1.8米高「天線得得B」公仔，結果家長賠償逾3萬元，引發全城熱議。

KKplus母企凱知樂（2122）最新回應《香港01》查詢指，「就近日發生的大型藝術玩具產品事件，我們首先向事主一家帶來的不便致萬二分的歉意，亦向關注事件之客人帶來不便致歉。我們高度重視每個客戶，並馬上作內部跟進以及和有關家庭聯絡，慰問家人及小朋友情況，並已全額退款。」

凱知樂重申，公司十分重視及感謝各界近日對其提出的意見及建議，公司會即時作出改善及避免發生同類事件，並感謝各界體諒及支持。

凱知樂今早股價曾最高見0.285元，升幅高達86.3%，其後升幅急速收窄，收報0.18元，升17.65%，成交額達1,674萬元，創逾52周多。