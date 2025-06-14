潮玩店kkplus旺角店明結業　市民掃平貨　曾爆「挨跌得得B」風波

潮流玩具平台kk plus 位於旺角朗豪坊的店舖，三年前「天線得得B」擺設破碎事件，一度引起社會關注。該店舖最近在社交平台通知，因租約期滿，該店將於明日（15日）最後營業，店內商品正在進行打折清貨。



今日（14日）下午所見，大批市民在3號風球下到場「執平貨」。有市民特意前往店舖「掃貨」，共消費約800港元，對於店舖結業感到可惜；也有市民帶著太太和女兒選購心儀商品，他對當年「天線得得B」破摔事有印象，所以逛玩具店時也會特別留意小孩子。



朗豪坊kk plus店舖因租約期滿，明日(6月15日)結業，許多貨品打折，今日下午三時，有不少市民到場「執平貨」。（馮藹怡攝）

店舖外張貼著「Final Sale」通告。（馮藹怡攝）

Kk plus 最近在社交平台通知，因租約期滿，該店明日（6月15日）最後一日營業，店內商品正在進行打折清貨。店舖自6月初進行最後促銷活動，商品低至1折，下午三時在場所見，在3號風球下，有不少市民前往店舖「執平貨」。同時，店外也張貼著「Final Sale」的通告，部分商品售價較原先訂價平一大截。

粉絲花800元購「小忌廉」商品 對kkplus 閉店感可惜

喜愛「小忌廉」品牌的Daniel今日滿載而歸，他買了許多「小忌廉」品牌的商品，例如地毯和毛巾，總共花費約800港元。他表示自己平時就經常光顧kk plus，今日更加是專程前往店舖購物。

提起三年前「天線得得B」破摔事件，Daniel就覺得只是意外，「冇話細路仔，有時候大人都會（整爛嘢）。」他續指，店舖結業或與市道經濟變差有關，深感可惜。

Daniel購買的「小忌廉」毛巾原價約400元，打折後約200元。（馮藹怡攝）

kk plus朗豪坊店因租約期滿，明日結業，店舖商品正進行促銷活動，低至1折。（馮藹怡攝）

黃先生：平時逛街都會留意小朋友

黃先生與太太和女兒今日也來朗豪坊購物，碰巧遇到kk plus 大減價，便前往店舖選購心儀商品。他預計會在店舖花費200港元，而他亦都喜歡「Bearbrick」品牌。

就當年「天線得得B」破摔事件，黃先生表示，留意到現時許多玩具店將易碎擺設做一些保護設施或警告字句，提醒勿隨意觸碰，以免小孩子撞到。不過，他也直言，平時逛街也會特別留意小孩子，避免一些碰撞。他認為kk plus很多玩具擺設都比較大，不是每個人家中都有位置擺放，所以整體銷售情況未必如理想。

黃先生預計會在店舖花費200港元，而他亦都喜歡「Bearbrick」品牌。（馮藹怡攝）

放在店舖外擺設的「Bearbrick」有透明盒保護著，左上角寫著「請勿觸碰」。（馮藹怡攝）