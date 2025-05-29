澳門派錢突設最少逗留日數規定　居港澳門人失資格　議員批無諮詢

撰文：譚曉彤
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澳門今年度現金分享計劃，永久居民獲發10,000元，非永久居民每人可得6,000元，但必須在去年逗留澳門至少183天才合資格。在粵港澳大灣區內地9個城市工作的人士，亦可將身處內地的日數計算在內，但在香港就不合「派錢」資格。

有在香港工作的澳門人指香港亦是大灣區城市之一，港澳緊密程度絕不遜於大灣區其他城市，對新安排感到十分不解。亦有人指澳門產業發展單一，所以不少人大學畢業後到外地工作打拼，在外地「努力亮澳門這金名片」，認為應取消新限制。

澳門立法會議員林宇滔批評政府沒有公眾諮詢下政策急上馬，形容是「粗暴政策手段」、「閉門造車」。他希望政府交代新措施可以節省多少公帑、打算如何運用，以及舉行公眾諮詢再從長計議。

今日下午3時起，澳門居民登入政府手機應用程式「一戶通」，可查詢自己是否符合資格獲發現金。（一戶通手機APP截圖）
自澳門政府2008年「派錢」以來，首度增加發放條件。（譚曉彤攝）
有在港工作澳門人認為澳門產業發展單一，因此一直有不少澳門人大學畢業外後在外工作打拼。（資料圖片）

須去年全年身處澳門至少183天　身處大灣區9個城市都計算在內

本年度現金分享7月15日起發放，澳門政府今早宣布新增去年全年身處澳門至少183天的發放條件。在粵港澳大灣區9個內地城市，如廣洲、深圳、珠海等地工作的人士，在當地的逗留日數亦可視作在澳門，惟大灣區城市之一的香港不在名單上。

下午起可於政府APP查詢是否合資格

今日下午3時起，澳門居民登入政府手機應用程式「一戶通」，可查詢自己是否符合資格獲發現金。有澳門居民查詢後，頁面顯示「未符合資格」，原因是2024年在澳不足183天，可以在今年6月18日至2028年12月31日提出聲請。

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行政法務司司長張永春表示節省公帑精準扶助弱勢群體。（澳門新聞局片段截圖）

居港工作澳門人感到不解：香港也是粵港澳大灣區城市

澳門永久居民梁先生在香港工作兩年，任職鐵路訊號系統相關的工程師。他平均每月回澳門兩、三次，每次逗留至少兩天。「一戶通」顯示他不合資格領取1萬元現金分享計劃，他表示十分不解，特別是在香港工作不計入大灣區工作可豁免城市之列。

他說：「香港貴為中國特區之一，亦是粵港澳大灣區城市之一，港澳兩地長期以來聯繫十分密切，其緊密程度絕不遜於橫琴深合區及大灣區其他城市。」

在港工作的澳門人梁先生認為，港澳兩地交流緊密，不明白為何政府有新規定。（資料圖片／廖雁雄攝)

稱澳門產業單一　在外工作為擦亮澳門金名片

梁先生說，澳門產業發展單一是長久以來的弊病，因此一直有不少澳門人大學畢業外後在外工作打拼。他擔心183天限制先例一出，未來現金分享的資格會繼續收窄。

無論是留在澳門也好，在外地也好，大家同樣地都是在努力擦亮「澳門」這金名片，使其更加發光發亮。因此，我認為單純現金分享措施應如以往一樣，派發給所有澳門人。
在港工作澳門永久居民梁先生
梁先生說，澳門產業發展單一是長久以來的弊病，因此一直有不少澳門人大學畢業外後在外工作打拼。（資料圖片／吳鍾坤攝）

另一名在港工作的律師袁小姐同樣不滿，認為在香港的工作與澳門有緊密聯繫，質疑為何澳門政府將香港從大灣區城市排除在外。她理解澳門政府要謹慎理財，但希望政府交代改動可以節省多少公帑、公帑將如何運用等。

澳門立法會議員批沒諮詢公眾急上馬：新增限制同社會意見差好遠

澳門立法會議員林宇滔表示，過去澳門社會有聲音認為要為現金分享計劃設限，例如過去3年沒有領取款項的總數高達7,900多萬元，可能因部份人已移居外地，或者在外地過身，未有親屬回澳門辦理死亡證明等。他認為政府應設化定出行政措施處理這類人，形容現時新增的限制「同社會意見差好遠」。

澳門行政長官岑浩輝早前「放風」，指聽取社會對更改受惠對象意見，早前諮詢多個社團。林宇滔批評是「假諮詢」，認為政府應該提早收集公眾意見。

政府非常之急，亦冇諮詢急上馬，係一種粗暴政策手段、閉門造車，其實會令大家對特區政府施政好大質疑。早前嗰個搵社團嘅諮詢只係假諮詢，只會畀人批判，帶嚟好多不必要嘅爭議。
澳門立法會議員林宇滔
澳門立法會議員林宇滔批評政府批沒諮詢公眾急上馬。（受訪者提供）

在港工作不合資格　林宇滔料要DQ擁港澳身份證人士

澳門居民在香港工作不符合豁免資格，林宇滔估計是由於很多人同時擁有香港及澳門身份證，當局希望劃分。不過，他指出亦有許多在澳門土生土長、家人仍在澳門，但在香港工作的人，他認為政府應解釋為何這批人不符合資格。

擁有澳門永久居民身份證的香港立法會議員何敬康，同樣不符合領取資格。他認為不少在港工作澳門人仍然有大量聯繫和資產等在澳門，也經常來往兩地對澳門經濟有貢獻，建議當局考慮適度放寬在港工作澳門人的資格，給予更寬鬆處理。

擁有澳門永久居民身份證的香港立法會議員何敬康建議澳門當局考慮適度放寬在港工作澳門人的資格。（資料圖片/王力圖攝）
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