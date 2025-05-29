澳門派錢突設最少逗留日數規定　居港澳門人失資格　議員批無諮詢

澳門今年度現金分享計劃，永久居民獲發10,000元，非永久居民每人可得6,000元，但必須在去年逗留澳門至少183天才合資格。在粵港澳大灣區內地9個城市工作的人士，亦可將身處內地的日數計算在內，但在香港就不合「派錢」資格。



有在香港工作的澳門人指香港亦是大灣區城市之一，港澳緊密程度絕不遜於大灣區其他城市，對新安排感到十分不解。亦有人指澳門產業發展單一，所以不少人大學畢業後到外地工作打拼，在外地「努力亮澳門這金名片」，認為應取消新限制。



澳門立法會議員林宇滔批評政府沒有公眾諮詢下政策急上馬，形容是「粗暴政策手段」、「閉門造車」。他希望政府交代新措施可以節省多少公帑、打算如何運用，以及舉行公眾諮詢再從長計議。



今日下午3時起，澳門居民登入政府手機應用程式「一戶通」，可查詢自己是否符合資格獲發現金。（一戶通手機APP截圖）

自澳門政府2008年「派錢」以來，首度增加發放條件。（譚曉彤攝）

有在港工作澳門人認為澳門產業發展單一，因此一直有不少澳門人大學畢業外後在外工作打拼。（資料圖片）

須去年全年身處澳門至少183天 身處大灣區9個城市都計算在內

本年度現金分享7月15日起發放，澳門政府今早宣布新增去年全年身處澳門至少183天的發放條件。在粵港澳大灣區9個內地城市，如廣洲、深圳、珠海等地工作的人士，在當地的逗留日數亦可視作在澳門，惟大灣區城市之一的香港不在名單上。

下午起可於政府APP查詢是否合資格

今日下午3時起，澳門居民登入政府手機應用程式「一戶通」，可查詢自己是否符合資格獲發現金。有澳門居民查詢後，頁面顯示「未符合資格」，原因是2024年在澳不足183天，可以在今年6月18日至2028年12月31日提出聲請。

行政法務司司長張永春表示節省公帑精準扶助弱勢群體。（澳門新聞局片段截圖）

居港工作澳門人感到不解：香港也是粵港澳大灣區城市

澳門永久居民梁先生在香港工作兩年，任職鐵路訊號系統相關的工程師。他平均每月回澳門兩、三次，每次逗留至少兩天。「一戶通」顯示他不合資格領取1萬元現金分享計劃，他表示十分不解，特別是在香港工作不計入大灣區工作可豁免城市之列。

他說：「香港貴為中國特區之一，亦是粵港澳大灣區城市之一，港澳兩地長期以來聯繫十分密切，其緊密程度絕不遜於橫琴深合區及大灣區其他城市。」

在港工作的澳門人梁先生認為，港澳兩地交流緊密，不明白為何政府有新規定。（資料圖片／廖雁雄攝)

稱澳門產業單一 在外工作為擦亮澳門金名片

梁先生說，澳門產業發展單一是長久以來的弊病，因此一直有不少澳門人大學畢業外後在外工作打拼。他擔心183天限制先例一出，未來現金分享的資格會繼續收窄。

無論是留在澳門也好，在外地也好，大家同樣地都是在努力擦亮「澳門」這金名片，使其更加發光發亮。因此，我認為單純現金分享措施應如以往一樣，派發給所有澳門人。 在港工作澳門永久居民梁先生

梁先生說，澳門產業發展單一是長久以來的弊病，因此一直有不少澳門人大學畢業外後在外工作打拼。（資料圖片／吳鍾坤攝）

另一名在港工作的律師袁小姐同樣不滿，認為在香港的工作與澳門有緊密聯繫，質疑為何澳門政府將香港從大灣區城市排除在外。她理解澳門政府要謹慎理財，但希望政府交代改動可以節省多少公帑、公帑將如何運用等。

澳門立法會議員批沒諮詢公眾急上馬：新增限制同社會意見差好遠

澳門立法會議員林宇滔表示，過去澳門社會有聲音認為要為現金分享計劃設限，例如過去3年沒有領取款項的總數高達7,900多萬元，可能因部份人已移居外地，或者在外地過身，未有親屬回澳門辦理死亡證明等。他認為政府應設化定出行政措施處理這類人，形容現時新增的限制「同社會意見差好遠」。

澳門行政長官岑浩輝早前「放風」，指聽取社會對更改受惠對象意見，早前諮詢多個社團。林宇滔批評是「假諮詢」，認為政府應該提早收集公眾意見。

政府非常之急，亦冇諮詢急上馬，係一種粗暴政策手段、閉門造車，其實會令大家對特區政府施政好大質疑。早前嗰個搵社團嘅諮詢只係假諮詢，只會畀人批判，帶嚟好多不必要嘅爭議。 澳門立法會議員林宇滔

澳門立法會議員林宇滔批評政府批沒諮詢公眾急上馬。（受訪者提供）

在港工作不合資格 林宇滔料要DQ擁港澳身份證人士

澳門居民在香港工作不符合豁免資格，林宇滔估計是由於很多人同時擁有香港及澳門身份證，當局希望劃分。不過，他指出亦有許多在澳門土生土長、家人仍在澳門，但在香港工作的人，他認為政府應解釋為何這批人不符合資格。

擁有澳門永久居民身份證的香港立法會議員何敬康，同樣不符合領取資格。他認為不少在港工作澳門人仍然有大量聯繫和資產等在澳門，也經常來往兩地對澳門經濟有貢獻，建議當局考慮適度放寬在港工作澳門人的資格，給予更寬鬆處理。