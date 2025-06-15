青少年足球領袖計劃6將赴英　曼聯名宿白賴仁笠臣傳授領袖貼士

賽馬會今日（15日）舉行第十屆「賽馬會青少年足球領袖計劃」結業禮，今屆有6位學員獲選前往英國曼徹斯特交流，他們將參加由曼聯及其基金會安排的活動，了解當地足球文化。68歲曼聯名宿白賴仁笠臣亦同場見證畢業禮，並分享成為出色領袖的貼士。



賽馬會行政總裁應家柏（後排左一）、曼聯名宿白賴仁笠臣（Bryan Robson）(後排左二）、曼聯足球學校香港總教練奧拜恩（後排左三）及東華三院第四副主席暨社會服務委員會主任委員李曠怡（後排左四）與第十屆「賽馬會青少年足球領袖計劃」中表現優秀的六位學員合照，他們將赴英國曼徹斯特交流。（馬會提供）

計劃由馬會與曼聯及東華三院合作，本年度獲馬會慈善信託基金支持籌辦活動，共有53名15至19歲的青少年完成。為期6個月的計劃，透過足球活動策劃訓練、 星級導師工作坊、自我挑戰和籌辦社區足球活動等，啟迪年青一代裝備自己、成為社會棟樑，建設更美好社會。

馬會行政總裁應家柏表示，馬會作為世界級的體育組織，一直在校園、社區和精英層面大力支持體育發展，並透過「賽馬會青少年足球領袖計劃」等一系列與曼聯合作的計劃和活動，讓年輕人有機會面向世界，加強與國際聯繫。他恭賀一眾青少年領袖，相信計劃能助他們學到把握機遇，鍛鍊他們的體能、心智及社交能力。

馬會行政總裁應家柏表示，「賽馬會青少年足球領袖計劃」能鍛鍊青少年的體能、心智及社交能力。（馬會提供）

在跑馬地馬場舉行的結業禮中，應家柏向表現優秀的6位學員頒發嘉許狀，他們獲選將於8月前往英國曼徹斯特進行足球文化交流。此外，4位學員亦從東華三院第四副主席暨社會服務委員會主任委員李曠怡手中，獲頒「最佳進步獎」。

曼聯名宿白賴仁笠臣（Bryan Robson）（右）來港出席「賽馬會青少年足球領袖計劃」結業禮，並與參加者分享成為出色領袖的貼士。（馬會提供）

在八、九十年代叱吒球壇，被譽為英格蘭及曼聯「神奇隊長」的曼聯名宿白賴仁笠臣（Bryan Robson），亦專程來港見證一眾青少年領袖畢業的大日子。同場他更向參加者大派成為一個出色領袖的貼士，以及分享他在曼聯走過13個球季的點滴。

聯名宿白賴仁笠臣（Bryan Robson）（左）周六（14日）在馬會行政總裁應家柏（右）陪同下，於沙田馬場欣賞夏令賽事。（馬會提供）

馬會自2012年開始成為曼聯在香港的社區足球合作夥伴，推出多個不同項目，支持在學界、社區及精英層面的足球發展。其中「賽馬會青少年足球領袖計劃」自2014年推出至今，已有逾480位青少年參與，當中48位優異學員曾前往曼徹斯特進行交流。