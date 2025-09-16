馬會多管齊下推有節制博彩　與社福機構合作　推投注站輔導服務

非法及過度賭博為社會帶來各種問題和影響。香港賽馬會一直透過不同措施推動有節制博彩，例如只提供有限的博彩項目、不接受信貸投注、嚴禁未成年人士投注等，措施獲世界博彩協會頒發最高級別認證。

馬會十分重視公眾教育和預防成癮的工作，包括定期安排輔導員在投注站及早識別潛在過度賭博人士，為他們提供輔導和服務轉介，以免市民因非法及過度賭博而影響個人及家庭生活。

馬會舉行有節制博彩宣傳週，加強員工對馬會有節制博彩政策的認識。馬會公司事務執行總監譚志源（右三）、保安、誠信審查及資訊安全事務執行總監唐德誠（右二）及對外事務部主管鄭琪（右四）等亦參與其中。

馬會現時是本港唯一合法營運賽馬、足球和六合彩博彩活動的機構。馬會對外事務部主管鄭琪表示，政府為了回應市民對博彩的需求，因此發牌予馬會為市民提供具競爭力的博彩項目，以打擊非法外圍賭博，特別是現時非法外圍賭博已轉為網上受注、接受虛擬貨幣投注，許多網站亦不是在港營運，大大增加警方堵截的難度，強調馬會一直與政府緊密合作，打擊非法外圍賭博。

馬會博彩受法例規範 配合政府打擊非法外圍賭博

不過鄭琪指出，政府政策是不鼓勵市民賭博。有別於外國商業博彩公司追求盈利，馬會採用綜合營運模式，所有博彩收入扣除政府稅項和開支，全數撥作慈善用途，而且推行有節制博彩政策，從不同層面教育市民避免沉迷賭博。

他舉例，馬會只提供有限的博彩項目， 推出新的產品需要政府審批，「我們不會提供一些令人容易上癮的博彩項目，而且不接受信貸投注」。另外，馬會嚴禁18歲以下人士投注，特別在開戶時會要求市民出示身份證。

馬會有節制博彩政策

馬會有節制博彩政策1：只提供有限的博彩機會，賽馬、足球和六合彩營運受牌照限制。

馬會有節制博彩政策2：不接受信貸投注，確保顧客不會因投注失利而在馬會欠債。

馬會有節制博彩政策3：嚴禁未成年人士投注，亦不向未成年人士派彩。

馬會有節制博彩政策4：持續培訓員工，貫徹有節制博彩理念。

馬會有節制博彩政策5：在所有馬會提倡有節制博彩的警告標語、資料單張及馬會投注網站，列明治療及輔導服務熱線的資料。同時資助平和基金，與政府及社福機構攜手為賭博失調者及其家人提供輔導、治療及支援。

馬會推有節制博彩 連續5次獲最高級別認證

此外，馬會目前是平和基金的最大捐款者，並與本港四間賭博輔導及治療中心合作推廣有節制博彩，包括安排輔導員前往投注站，識別及幫助潛在或有過度賭博習慣的人士。上述各項有節制博彩措施，讓馬會自2011年起連續5次獲世界博彩協會，頒發最高級別的第四級認證。

馬會一直提倡有節制博彩，自2011年連續多次，獲全球80多個國家或地區組成的世界博彩協會，頒發最高級別的第四級認證。（鄭子峰攝）

馬會亦透過不同渠道，向市民宣傳有節制博彩的信息。例如透過巴士車站廣告，提醒市民不應過度賭博，以及不應參與非法外圍賭博活動。

馬會與社福機構合作 輔導員定期到投注站外展服務

東華三院平和坊輔導員馮嘉賓表示與馬會合作近7年，每月3至4次到各區投注站向投注人士提供輔導。（鄭子峰攝）

其中馬會與東華三院平和坊合作提供「投注處賭博輔導外展服務」。平和坊輔導員馮嘉賓表示，過去7年與馬會合作，每月3至4次到各區的投注站，識別潛在或過度賭博成癮人士，並為他們提供輔導服務。

馮嘉賓認為「盡早識別，及早介入」十分重要，因此希望可透過外展服務，及早識別潛在個案並進行輔導，防止他們泥足深陷而不自知。

馬會與社福機構合作，定期安排輔導員於投注站進行外展服務。輔導員會識別和接觸有過度賭博傾向的人士，並轉介他們接受輔導服務，以免他們泥足深陷。（鄭子峰攝）

及早識別接觸潛在賭博成癮者並提供輔導

馮嘉賓表示，外展服務期間會在投注站留意一些十分專注賠率、或情緒表現出明顯困擾的投注人士，然後抱著「有問錯無放過」的心態，開始跟他們閒聊，了解他們的投注習慣。如發現他們投注是「一場接一場」，或投注的金額已對生活造成影響和壓力，馮嘉賓便會轉介他們到輔導中心作進一步評估。

當投注人士去到輔導中心，輔導員會先深入了解投注人士的博彩紀錄，然後會引導他們了解有節制博彩的重要性，當中包括設定投注預算，以及不可將賭博視為唯一的娛樂等。此外，中心會邀請他們參加小組活動培養多元興趣，協助他們在家庭、工作和娛樂之間作出平衡。中心更會每兩星期向輔導個案傳送含金句圖片的WhatsApp，提醒他們博彩要有節制。

馬會提倡有節制博彩，並設有指引，建議包括博彩時應制定預算並僅以自己所能負擔的款額下注。（鄭子峰攝）

馬會有節制博彩指引：

1..訂定博彩預算並按預算下注

2..僅以自己所能負擔的款額下注

3..決不借貸博彩

4..不會只顧博彩而忽略其他消閒活動

5..不會在輸錢後繼續博彩以求回本

馬會多管齊下落實有節制博彩政策，例如在投注站內當眼位置標明禁止未滿十八歲人士投注，以及提醒市民切勿沉迷賭博。（鄭子峰攝）

除了投注處賭博輔導外展服務，鄭琪亦提到馬會有不同的配套措施宣傳有節制博彩，例如在投注範圍提供相關宣傳單張和輔導服務資訊，而馬會的手機應用程式也會顯示提醒字句。如有需要，投注人士也可選擇向馬會主動申請暫停投注戶口。

青少年的預防教育方面，鄭琪表示，馬會一直舉辦各類型的學校活動，向中、小學生推廣正向健康教育，協助學生建立正確的理財觀念，亦會透過比賽和活動向大專生宣揚履行社會責任的重要性，藉此推動兒童和青少年的個人成長，令他們自覺遠離成癮行為。