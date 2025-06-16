01獨家｜消委會總幹事覓得繼任人　職訓局女高層沈朝暉接棒

消委會總幹事懸空一個月，尚未公布接任人。《香港01》綜合多方消息，經遴選後初步物色到潛在繼任人選，其中一個呼聲較高的是職業訓練局副執行幹事沈朝暉。據了解，招聘程序未完成，要商討聘用條件等，最快本周公布。有知情人士認為沈朝暉有高層經驗，相信有能力領導消委會；亦有人認為沈朝暉的消費者經驗不多並非障礙，上任總幹事黃鳳嫺之前亦任職旅發局。



招聘要求列明，要有消費者或非牟利機構高層管理經驗，以及駕馭複雜政治社會環境的能力。沈朝暉曾任機管局總經理主管貨運，及後轉到職訓局任高層。與消費有關的工作，則是近年推動職訓局與HKTV及天貓合作培訓「直播帶貨」人才。



黃鳳嫺。（香港01相片）

黃鳳嫺任職消委會總幹事12年半 上月初約滿離任

黃鳳嫺任職消委會總幹事12年半，上月初約滿離任，目前由副總幹事何應富署任總幹事一職，主持新聞發布會。何應富上月被問到消委會新一任總幹事人選時，他指招聘程序未完成，暫不便透露更多，會適時公布結果。

消委會署任總幹事何應富。

01消息：職訓局女高層沈朝暉接任消委會總幹事

《香港01》獲悉，消委會經遴選已初步覓得潛在繼任人選，其中一個呼聲較高的是職業訓練局副執行幹事沈朝暉，最快本周公布。

據了解，招聘程序未完成，仍要商討聘用條件等。新總幹事合約期兩年半，薪酬達公務員首長級薪級表第四級（D4），較上任總幹事的薪酬高一級，即多約3萬元，月薪介乎25.6萬元至27.2萬元。

沈朝暉是職業訓練局副執行幹事。（職訓局）

「農夫山泉」事件後 招聘要求駕馭複雜政經環境

消委會去年經歷「農夫山泉」事件爭議後，在招聘要求列明，要有最少15年消費者或非牟利機構相關的高層管理經驗，曾帶領和管理類似機構，熟悉政府工作，能駕馭複雜的政治、社會和經濟環境。

去年消委會測試發現「農夫山泉」樽裝水溴酸鹽含量達歐盟上限，對方出律師信指檢測報告不客觀，其後消委會致歉，並將樣本表現評分提高。黃鳳嫺離任後強調「農夫山泉」事件「絕對不是」離任的考慮因素。

沈朝暉是職業訓練局副執行幹事。（政府新聞處）

沈朝暉出任職訓局高層逾三年半 曾任機管局總經理

沈朝暉目前任職的職業訓練局，一共有四名副執行幹事，根據官方網站，沈朝暉排第四。她出任副執行幹事一職逾三年半，專責商業、酒店及旅遊學科的策略發展工作，推動職訓局建立本地、海內外職業專才教育伙伴，同時在內地成立職專教育服務公司。

任職職訓局前，沈朝暉在機管局任職逾11年，離職前的崗位是機管局航空貨運及後勤總經理。她亦曾任負責二號客運大樓及公眾區運作的總經理，以及貿發局物流服務諮詢委員會委員。

2024年3月21日，職業訓練局副執行幹事沈朝暉到浙江旅遊職業學院參觀。（浙江旅遊職業學院）

曾任珠海市珠港機場董事 運輸航空物流逾20年經驗

沈朝暉在運輸、航空、貨運及物流業擁有超過20年工作經驗，曾在聯合包裹服務（UPS）擔任亞太區高級營運總監，亦在DHL（Exel）亞太區及國泰航空擔任高級管理職位，負責業務及市場發展。2010年6月至2014年7月，沈朝暉獲委任為珠海市珠港機場管理有限公司董事，目前是香港運輸物流學會院士。

她在比利時列日大學管理學院高階工商管理博士畢業，持有多倫多大學商務、財務、經濟及保險統計科學的學士學位，以及悉尼大學工商管理碩士學位。

職訓局曾與國泰集團簽署合作備忘錄，沈朝暉（前排右）以副執行幹事身份與國泰航空人事董事黃瑋彤（前排左）簽署。（資料圖片）

帶領職訓局與HKTVmall合作 培訓「直播帶貨」人才

沈朝暉近年與消費相關的經驗，則是帶領職業訓練局與香港科技探索有限公司（HKTV）展開商校合作，趁直播電商銷售近年火速發展，培訓「直播帶貨」的人才，也是HKTV首次與本港大專院校簽訂合作協議。

職訓局商業學科學生可參與「HKTVLive直播購物台」的活動製作，亦可獲院校推薦到HKTVmall或其他商家實習，體驗數碼營銷及業務營運等，了解電子商貿的生態環境，裝備實務知識和技能。

職訓局曾與香港海關簽署合作備忘錄，沈朝暉（前排左）以副執行幹事身份與時任海關副關長陳子達（右二）簽署。（資料圖片）

同時，沈朝暉帶領職訓局與阿里巴巴集團旗下天貓校園合作，設立全港首個「天貓校園實訓服務中心」，為職訓局學生提供線上線下新零售管理培訓，令他們成為全方位營銷人才。

2025年3月21日，沈朝暉（後排右）與中國郵政香港簽署合作備忘錄，推動航空及物流業的人才培訓。（資料圖片）

知情人士：沈朝暉具高層經驗料可勝任

一名知情人士認為沈朝暉有高層經驗，有信心她能夠勝任執掌消委會，多次率職訓局與內地、香港的官方機構合作。對於沈朝暉的消費者經驗不多，另一名知情人士認為並非障礙，上任總幹事黃鳳嫺之前亦是任職旅發局。

翻查資料，黃鳳嫺最初由商業機構轉職至旅發局，2012年11月16日再轉職至消委會，接替當時的總幹事劉燕卿。而黃鳳嫺在旅發局最後的職位，為會議展覽及遊輪業務總經理。