消委會易潔鑊｜8款獲5星價錢差13倍！1款塗層剝落黐食物？保養7招

消委會易潔鑊｜易潔鑊幾乎是廚房使用率最高的廚具，因此大家最為關心的必然是其耐用程度及塗層質素。消委會對市面24款品牌的易潔鑊進行檢測，包括意美廚、Tefal、MEYER等常用品牌，當中8款獲得5分總評，其中1款僅售$130，但性能可媲美$1,750的易潔鑊。是次測試中，有6款測出含有微量重金屬，以及在防黐底測試中剝落塗層。想用得安心，除了購買高品質的易潔鑊外，還有什麼保養方法？



消委會易潔鑊｜24款易潔鑊評測 最便宜與最貴差19倍

消委會測試了24款易潔鑊，尺寸標示為26厘米或28厘米，共4款塗層物料，包括常見的PTFE塗層、石紋／顆粒紋／鑽石塗層、陶瓷塗層、網紋／蜂巢紋塗層。價格由$90-$1,750不等，最便宜與最貴相差近19倍。消委會是次根據易潔鑊的傳熱速度、熱力分布、易潔塗層表現、手柄安全性和耐用性為標準進行測試。

消委會易潔鑊｜8款5星總評 1款$130媲美$1,750樣本

消委會測試結果中，有8款獲得5星評價，分別是IKEA、CIRCULON Total、Balzano、意美廚 IDEALE CHEF（鋼化鑄鋁易潔煎鍋）、Carl Schmidt Sohn、GreenPan、MEYER及WMF。其中產地來自內地的IKEA在防黐底及熱力分布上表現不俗，而且價錢僅售$130，性能可媲美同樣來自內地，售價相差13倍（$1,750）的WMF。

按圖看易潔鑊檢測總評分（由總評分高至低；價錢低至高排列）：

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消委會易潔鑊｜全部未有釋出致癌物 6款測出微量重金屬

至於大家較為關注的易潔鑊安全問題，在是次消委會測試中，全部樣本的材料及塗層均未有釋出致癌物或環境污染物PFOS和PFOA，兩種被國際癌症研究機構（IARC）歸類為「或可能令人類患癌」的物質。

不過，測試當中有6個樣本，包括CIRCULON Total、Rossetti、EZ COOK PROFESSIONAL、WMF、diseno、diseno及意美廚 IDEALE CHEF（Mix三層不銹鋼316雙面網紋易潔單柄煎鍋 ），於第1次及第2次測試中檢出微量金重屬，如鋁、鉬及鋅，但檢出量並未超標，而且這些樣本在第3次測試中已沒有再釋出重金屬物質，符合歐洲藥品質量及健康管理董事會（EDQM）要求。

6款產品中，鋁為測出含量最高的重金屬，在CIRCULON Total及Rossetti中分別測出每公斤1.3及1.8微克。據世界衛生組織規定，每公斤體重，每周可容許的鋁攝入量為2,000微克。長期攝取鋁，或會導致鋁肺病、阿茨海默症、乳腺癌等疾病。

消委會易潔鑊｜5款塗層現氣泡 酸性食物易令塗層剝落

消委會亦對易潔鑊的耐用性進行測試。測試結果發現，有5款PTFE塗層樣本的易潔鑊塗層表現欠佳，包括Fissle、和樂亭、ecHome、Rossetti和Home Coordy，塗層均在實驗當中出現微細氣泡。

雖然PTFE為常見的易潔鑊塗層，具備高耐溫、耐腐蝕、低摩擦的特質，但消委會指出，長期使用易潔鑊高溫烹煮酸性食物仍有機會導致塗層遭腐蝕而剝落，縮短易潔鑊的壽命。

長期使用易潔鑊高溫烹煮酸性食物或會令塗層遭腐蝕而剝落，縮短易潔鑊的壽命。（資料圖片）

消委會易潔鑊｜防黐底表現4款欠佳 1款塗層剝落附食物上

此外，消委會亦測試了是次樣本的防黐底表現。結果發現，當中有4款樣本未如理想，包括Vita Craft、EZ COOK PROFESSIONAL、意美廚 IDEALE CHEF（Mix三層不銹鋼316雙面網紋易潔單柄煎鍋 ）及Rossetti。消委會將是次樣本以機器打磨500次，模擬長期使用的狀態，並不落油的情況下煎班戟，有3款未能完整取出班戟，而易潔鑊Rossetti更在取出班戟時，部份易潔塗層出現剝落，並黏附在班戟上。消委會亦補充，如易潔鑊保養得宜，該情況未必會發生。

除了用久了的易潔鑊容易出問題外，其實新買回來的也可能會有問題！遇上這種情況，可參考：易潔鑊｜消委會高分易潔鑊用1次就出黑點？使用4招現2情況要即掉

Rossetti在取出班戟時，部易潔塗層出現剝落並附在班戟上。（圖片來源：消委會）

易潔鑊所以受一般家庭歡迎，主要是其不易黐底的特質，可是，易潔鑊的性能難以避免隨著使用次數減弱，到底如何保養才能更加耐用、安全？消委會就有以下7招教大家令易潔鑊更耐用。

消委會易潔鑊｜安全耐用7招

1. 以暖水及熱水浸泡開鑊

消委會建議，首次使用易潔鑊前，可先用暖水混和清潔劑，以海綿或碗布清洗，另外亦可加熱水浸泡一晚後再清潔才使用，減少釋出雜質或非揮發性物質的機會。

台灣鍋具大廠曾分享易潔鑊開鍋及養鍋方法，不妨參考：易潔鑊保養｜用1年現刮痕黐底？鍋具大廠公開正確開鍋養鍋5步驟

2. 易潔鑊冷卻後再清洗

烹煮食物後，應待易潔鑊冷卻至室溫後才清洗。清洗時，應使用柔軟海綿，避免使用百潔布、鋼絲擦等質料粗糙的工具，以免破壞塗層。

3. 避免過度加熱

在煮食時，切勿在未有加入食物或煮食油時便過度加熱易潔鑊，以免損壞塗層或因空燒造成損耗。此外，消委會亦建議可先以中火預熱易潔鑊，然後放入食材。

同場加映，煮食陷阱｜高溫烹煮煙霧損健康！專家提醒用易潔鑊3要點忌2類食物

切勿在未有加入食物或煮食油時便過度加熱易潔鑊。（視覺中國）

4. 避免配搭金屬廚具使用

易潔鑊應避免配搭金屬鑊鏟及其他金屬廚具使用，以免刮花塗層，宜使用木製或矽膠廚具能令易潔鑊更耐用。此外，大家亦要因應食材分量選用合適尺寸的易潔鑊，減少空燒面積。

5. 宜用中性或弱鹼性清潔劑

易潔鑊耐酸性低，如遇上頑固污漬，可先用暖水浸泡易潔鑊數小時至一晚，待污漬溶解，再用弱鹼性或中性清潔劑清洗。如果想使用天然清潔劑，亦可考慮使用弱鹼性的梳打粉加暖水清潔易潔鑊。

6. 不宜長時間盛載食物

長時間把煮好的食物放在易潔鑊中，有機會令易潔塗層中的物質黏附在食物上。另外，如果儲存酸性食物，亦會對易潔塗層造成破壞。

7. 因應塗層物料謹慎使用

是次測試中，塗層物料表現各異。用家亦應注意家中易潔鑊塗層物料而謹慎使用。PTFE耐酸性較差，不宜高溫烹煮酸性食物；石紋／顆粒紋／鑽石傳熱速度較慢及受熱較不平均，或會延長煮食時間及能源消耗。

易潔鑊消委會｜廠商回應：測試標準與產品生產版本有差異

對於是次消委會測試，Rossetti的供應商表示，消委會所測試的樣本為2022年生產的易潔鑊，而熱力分布和防黐底測試，是按照2023年歐洲標準，因此不適用於舊版易潔鑊。另外，該公司亦向消委會提供產品安全測試報告，表示產品符合德國LFGB和其他相關安全要求。意美廚 IDEALE CHEF的供應商則表示，相關型號已經停產，認為消委會應參考舊版標準進行測試。

參考內容：消委會