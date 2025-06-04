李小龍前替身涉被縱火燒傷　指被告燃點令其身著火　不熟火性死硬

曾任李小龍替身的特技演員陳一言（陳一燕）疑遭同屋主縱火燒傷案續審，陳今（4日）於高等法院作供，他指與被告用火酒或電油之類的液體淋在他身，並以噴火器燃點他的身體，令他全身著火，他即以給狗喝的水淋身，再找水源自救，之後被告亦燃燒他們所住的寮屋。陳稱他對火有認識，並曾玩火破世界紀錄，但也覺當時是很大的火，若非他玩慣火對火有了解，基本上死硬。



被告被控企圖謀殺及縱火

被告孫崗旦（67歲），被控1項企圖謀殺罪及1項有意圖而縱火罪，指他於2021年12月20日，在將軍澳馬游塘村一未登記寮屋，企圖謀殺陳一燕（案發時69歲）及縱火損壞寮屋，及意圖危害陳一燕的生命。

被告孫崗旦否認企圖謀殺及縱火等罪。(資料圖片)

事主陳一言(前)形容當時是很大的火，若非他熟火性，基本上死硬。(陳蓉攝)

與被告自小認識

事主陳一言供稱，他現年73歲，於香港出生，小學程度，與被告自小認識，其他人都會稱呼被告為「長毛」。陳在調景嶺居住了十多年，其後搬到坑口，但因為他大部份時間住在內地，故政府收回他的房子。

寮屋兩屋主已分別死亡

陳稱他後來搬回香港，並於馬游塘居住。被告對他說，上述地方的兩間寮屋分別屬於兩個屋主，其中一人病死，另一人則車禍離世，故兩屋已無人居住，所以陳搬到那裏生活，他平時睡在一張長凳上。陳形容，他與被告的關係為：「佢過佢嘅日子，我過我嘅日子。」

二人共養10狗被告只照顧兩三隻

陳稱，他們有飼養約10隻狗，該些狗是被告朋友給予他的，惟被告只會照顧其中2至3隻，其他則要陳餵飼。

被告先淋液再以噴火器燃點其身

陳指出，案發於晚上，他坐著休息，被告用一支不知道是火酒還是電油的液體淋在他身上，並以噴火器燃點他的身體，令他全身著火，他即用放在附近，用以讓狗喝的水淋上身，但火種並沒有完全熄滅，陳再去找水源，才能把身上的火完全救熄。

陳指被告孫崗旦放火燒他們所住的寮屋，並形容是很大的火。(資料圖片)

事後陳一言與被告孫崗旦所住的寮屋被燒毀。(資料圖片)

陳一言的臉及頸被嚴重燒傷。(資料圖片)

形容當時是好大的火

陳形容，他知道被告淋在他身上的是易燃液體，因為被告用噴火槍一點，已令他全身著火，其後更令他們所住的房子也著火，故他走到了屋外面。陳形容：「嗰啲火係好大嘅火，因為我對火好有認識。」

陳稱曾玩火破世界紀錄

控方問陳為何會形容自己對火很有認識，陳解釋，因為他在1983年拍戲時玩火，已破了世界紀錄，而該紀錄至今無人能破，他亦曾試過以特技演員身份替一個和尚角色，需要坐在火中11分鐘說對白。

若非玩慣火基本上死硬

陳續指出，因為他的電話、銀包等個人物品都被燒毀，他即叫圍觀的人群替他報警及叫救護車。控方又問陳為何要報警，陳解釋：「佢（被告）一路喺到放火，放火燒我，點解唔報警？如果唔係我玩慣火嘅話，基本上都死硬。」

臉及頸有16%燒傷

主控指出，事件令陳的臉及頸等部位有16%燒傷。陳於庭上向陪審團展示他手上的疤痕，並形容：「右手深色啲，傷得重啲。」陳補充指，醫生其後用他腿上的皮膚來修補他頸上的傷口。

案件編號：HCCC30/2023