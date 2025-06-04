李小龍前替身疑被縱火燒身　陳一言否認曾打被告：打佢一下都瞓底

李小龍前替身陳一言疑被同屋主淋易燃液焚身案，陳今午（4日）在高等法院接受辯方盤問時，陳被問是否曾任特技人時，直指他是中國的「特技之父」，又自命是真漢子，不好惹。惟辯方問他是否有多項包括襲擊及非禮等案底，陳即說是遭誣衊。辯方繼而指案發當晚陳與被告因雪櫃問題起爭執，陳曾打被告的頭幾下，並威嚇被告說：「信唔信我可以打死你！」陳否認並稱：「我有心打佢一下都瞓喺到啦，仲幾下！」



事主陳一言(前)自稱中國特技之父，直認是世界知名真漢子，功夫到家不好惹。(陳蓉攝)

辯方指被告孫崗旦 曾遭事主陳一言打了頭部幾下，但陳否認，並稱打一下被告都瞓底仲幾下。(資料圖片)

辯方指陳與被告因雪櫃食物爭執

辯方指出，案發當日8點左右，被告孫崗旦(67歲)正在睡覺，陳因為被告把他放在雪櫃準備餵狗的食物扔掉，從而責罵被告。陳稱他沒有放置很多食物在雪櫃中。

自稱中國特技之父

辯方問陳是否曾經當過特技人，陳回應指：「我唔止係特技人，我係中國嘅特技之父。」辯方續問，是否即是陳是最「叻」及最有名的特技人，陳稱：「可以咁講。」陳又補充，中國人香港人的特技行業是由他開創，他以前是跟李小龍任龍虎武師的。

陳一言被辯方問其背景時，稱他曾跟李小龍(圖)任龍虎武師。（資料圖片）

陳一言在80年代是炙手可熱的特技人。

直認是世界知名的硬漢子

辯方續問陳，是否代表他是世界知名的硬漢子，陳稱：「當然係，我破咗世界紀錄，好多樣，到宜家都無人破到。」陳同意辯方形容他，是硬漢，功夫了得，亦不好惹。

指定罪紀錄都是被誣衊

辯方續指，陳有多項刑事定罪紀錄，如普通襲擊、非禮及涉及毒品的罪行，陳回應指，其定罪紀錄都是遭誣衊，因為他曾把一個警察打傷，導致該警員住了3個月醫院，從而被控搶槍、拒捕及毆警，惟後來反而是該警察入獄3年。

辯方指陳曾打被告的頭幾下

辯方向陳指出，案發時他因用雪櫃的問題與被告發生爭執，當時他威嚇被告指：「信唔信我可以打死你！」其後他又用左手叉着被告，又捏住他的頸及打了他的頭幾下，當時被告仍躺在床上，但因被告更大隻及有力，被告無力還擊，陳不同意，並指出：「我有心打佢一下都瞓喺到啦，仲幾下！」

否認因被告反駁而感憤怒

辯方續指，因為雙方發生爭執，被告反駁陳，陳感到憤怒，陳否認以上說法。

被告孫崗旦（67歲），被控1項企圖謀殺罪及1項有意圖而縱火罪，指他於2021年12月20日，在將軍澳馬游塘村一未登記寮屋，企圖謀殺陳一燕（案發時69歲）及縱火損壞寮屋，及意圖危害陳一燕的生命。他另被控1項有意圖而導致身體受嚴重傷害及1項有意圖而縱火罪作為上述兩項控罪的交替控罪。

案件編號：HCCC30/2023