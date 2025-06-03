AC米蘭7月訪港　名宿巴里斯對兩地方印象深刻　對新帥投信任一票

2005年由AC米蘭鬥利物浦的歐聯決賽，是不少球迷心目中的經典，這個對碰將在今年7月底於啟德主場館再次上演。AC米蘭名宿巴里斯（Franco Baresi）今日（3日）在線上接受香港傳媒訪問，談到球會前景時，他認為再掌「紅黑兵團」的艾歷尼（Massimiliano Allegri）是最適合的人選。



巴里斯接受香港傳媒的線上訪問。

啟德體育園主場館今夏將上演「香港足球盛會2025」，利物浦與AC米蘭先在7月26日碰頭；阿仙奴與熱刺將在7月31日合演史上首次海外北倫敦打吡。兩場表演賽的門票早已售罄，AC米蘭的公開操練門票亦在早前發售。

AC米蘭傳奇隊長巴里斯今日接受香港傳媒的線上訪問，直言公開操練是千載難逢的機會接近球星，「公開操練是我們每次外訪的必做事情，因為我們就是希望與球迷近距離接觸，就是想親近球迷，讓他們特別的體驗。」

AC米蘭傳奇隊長巴里斯上次來港出席記者會。（資料圖片／盧翊銘攝）

巴里斯上一次來港在今年3月底，除了出席AC米蘭與利物浦訪港的記招外，同時為AC米蘭足球學院擔任主禮嘉賓。原來這名65歲的意大利名宿再一次訪港，已經是1993年，說起對香港的印象，巴里斯當然讚口不絕，更對兩個地方印象深刻，「香港是個很好的地方，中環的夜景映照繁華一面，十分迷人，而星光大道亦是個浪漫的地方。」巴里斯預告，今年7月他將會隨AC米蘭來港。

AC米蘭與利物浦的賽事門票早就售罄，巴里斯認為足證香港球迷的熱情，「每次造訪亞洲，球迷們總是熱情，全場爆滿無疑是最好的信號，代表球迷們的愛及渴望，他們期待看到這兩支球隊交手，我也希望看到精彩的賽事。」

巴里斯是AC米蘭的名宿，生涯只效力過紅黑兵團。（Getty Images）

AC米蘭在剛過去的球季以第8完成意甲，無疑是失望的一季，葡籍教頭干斯卡奧隨即落鑊，並由艾歷尼再度接過帥印，11年後再任「紅黑兵團」的主帥。巴里斯對這名意大利名帥投信任一票，「艾歷尼曾教過AC米蘭，對球隊已十分熟悉，而且他充滿經驗，加上他的熱情，希望可以感染球隊上下，我認為這是最佳人選。」

縱然上季戰績不佳，但已成歷史，巴里斯寄語擁躉要向前看，無論如何AC米蘭也是一支有競爭力的球隊。