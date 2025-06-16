港鐵公開邀利物浦限定店進駐尖東站契機　下半年推社區故事主題店

利物浦官方限定店今天（16日）在港鐵尖東站揭幕，迎接利物浦7月來港對戰意甲AC米蘭的「香港足球盛會2025」。店內發售多款印上「Hong Kong」字眼的香港限定T恤、陶瓷杯及飾物等，最平49元。港鐵透露早於去年底已邀請利物浦球迷會合作，因尖東站既是旅遊區，又是方便前往啟德體育園的屯馬綫車站，希望將車站變成香港盛事地標。



港鐵正籌劃今年下半年推出更多特色主題商店，扣連香港社區故事，「唔同地區需要性唔同，參與度多啲，未必係IP合作」。至於目前車站商店出租率，他說不會持續公布，「吉舗唔多，可能你見到嘅都係裝修緊」，參考去年出租率高達99%。



港鐵尖東站利物浦限定主題店今開張。（吳焜曜攝）

利物浦官方限定店尖東站開幕 香港限量精品最平$49

英超球隊利物浦下月26日來港對戰意甲AC米蘭，利物浦香港官方球迷會為比賽率先造勢，今天（16日）起聯同港鐵在尖東站推出官方主題店，發售香港限定T恤、鎖匙扣、陶瓷杯等，最平只需49元。

球迷下月初到主題店更可搶先買到香港季前賽T恤、圍巾等，同場展出多款私人珍藏，包括球星簽名球衣。開張首兩星期，購物滿300元可參加扭蛋抽獎一次，有機會獲得「香港足球盛會2025-利物浦對AC米蘭」入場門票，或利物浦頸巾或優惠券。

利物浦香港期間限定店今日在尖東地鐵站開幕，圖為港鐵商務總經理劉偉明。（吳焜曜攝）

港鐵盼配合盛事經濟 做多步將車站變盛事一部分

負責商的港鐵總經理劉偉明希望港鐵發揮的角色，不只是接載乘客，「城市入面有好多盛事發生，做多一步，將車站變成盛事的一部分。」他表示，港鐵車站商店會以積極創新的方式扣連乘客生活需要，同時靈活運用空間配合盛事經濟，提升車站商鋪的客戶組合，為乘客提供嶄新的消費體驗。

今次邀得利物浦官方商店進駐尖東站，劉偉明透露早於去年底便主動聯絡利物浦香港官方球迷會，商討設立主題店，希望聯乘將車站化身為朝聖熱點，展現港鐵車站商店在主題零售、文化互動和社區連結方面的多元潛力。

港鐵繼續招攬特色店鋪 將車站化身成為盛事地標

被問到利物浦香港期間限定店爲何選址在尖東站，劉偉明説尖東站地理位置接近啟德體育園，尖東屬屯馬線，乘客前往啟德站或宋皇臺站都很方便，另外店鋪選址鄰近星光大道，方便遊客購物。他續指，港鐵將繼續招攬特色店鋪，將港鐵車站化身成爲盛事地標。

港鐵尖東站利物浦限定主題店今開張。（吳焜曜攝）

港鐵擬下半年推社區主題車站商店 未必是IP合作

被問到車站店鋪及16個港鐵商場的最新出租率，劉偉明重提去年車站店鋪的出租率達99%，會定期檢視出租率，惟不會持續公布，「吉舗唔多，可能你見到嘅都係裝修緊。」翻查港鐵2024年年報，16個港鐵商場平均出租率同樣達99%。

劉偉明說，邀請商戶進駐時，主要考慮地區人流和客戶群組成，尖東站屬遊客和本地市民的中心點，有利吸引球會限定店進駐。他透露正籌劃今年下半年推出更多特色主題商店，扣連香港社區故事，「唔同地區需要性唔同，參與度多啲，未必係IP合作」。