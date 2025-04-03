校園天地｜從賽馬會成長「機」地看教育創新與社區共融的實踐之路

樂善堂梁黃蕙芳紀念學校秉持「啟發潛能教育」理念，相信每位學生都擁有獨特的才能。當我們得知「賽馬會成長『機』地」計劃的宗旨與我校理念不謀而合時，便積極參與，期望為學生創造更多學習機會，同時為社區帶來正面影響。「賽馬會成長『機』地」計劃透過創新教育模式，讓學生在實踐中學習並應用於社區，培養同理心、創意思維與行動力。這與我校「啟發潛能教育」理念高度契合。我們希望學生不僅獲得知識，更能走出校園，了解社會需求，並透過行動帶來改變。（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）



今天是學生們的PITCHING DAY。（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供圖片）

學生的轉變：從被動學習到主動創變

學生從被動學習者轉變為主動創變者。在「社區創變提案日」中，一組學生帶動全場嘉賓嘗試「揼揼鬆體操」，展現熱情與活力；另一組設計「老人防摔衣」，實用又創意；還有一組運用AI技術將舊相片互動化，幫助長者回憶美好時光。這些經歷讓學生更加自信，並意識到自己能為社會帶來改變。

這是我們組設計的組名！（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供圖片）

教師的成長：教學框架的突破

老師們在計劃中摸索創意教學與社創推動，並透過學生的表現反思如何突破傳統框架。與其他學校的交流也豐富了教學實踐，進一步提升教學質素。

老師和學生都十分享受當中的過程。（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供圖片）

學校與社區的連結

學校透過計劃深化與社區的連結。學生為長者提供關懷與支持，未來更希望擴展服務至幼稚園、家長等群體。學生的創意活動為社區注入活力，促進了不同群體間的交流與理解。

展望未來：教育創變的永續發展

這次經驗讓我們更加堅信「啟發潛能教育」的力量。未來，我們希望將計劃理念融入課程，讓更多學生參與，並與更多學校、社區組織合作，探索創新教育模式。

學生們正在向大家分享自己的想法。（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供圖片）

我們期待更多教育工作者加入，共同為學生全人發展與社區進步貢獻力量。感謝「賽馬會成長『機』地」團隊、師生及家長的付出，讓我們收穫豐碩成果。未來，我們將繼續攜手，開創教育與社區發展的更多可能性。

樂善堂梁黃蕙芳紀念學校在比賽中獲李軍。（樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供圖片）

（內容由樂善堂梁黃蕙芳紀念學校提供）

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