詐騙| 冒認富途牛牛短訊泛濫　官方提醒客戶勿信未有「#」號短訊

近期網絡上出現許多新型短訊投資騙案，詐騙集團假扮富途牛牛或盈透證券，引誘客戶點擊連結，從而掉入圈套。富途證券國際（香港）今日（16日）公布，針對騙案採取應對措施，包括投入逾百萬元資金向客戶發送防騙的短訊提示，提醒客戶在遇到未以「#」號開頭的且自稱富途的短訊時，都應該提高警覺，切勿點擊任何可疑連結，以守護資金安全。



富途稱，除了採取防詐應對措施外，亦都積極進行投資者反詐教育，定期通過富途⽜⽜App內公告、官⽅網站、電郵等多種渠道持續進⾏反詐宣導。



富途投入逾百萬元資金向客戶發送防騙的短訊提示，以提高客戶防範意識。（資料圖片）

富途：凡是未以「#」號開頭短訊均屬虛假信息

富途表示，自上周起便透過App、官方網站及郵件等多渠道，向全港有資產客戶發送多輪的防騙短訊提示，以提醒客戶凡是未以「#」號開頭、且自稱富途的短訊均屬虛假信息，客戶須提高警覺，切勿點擊任何可疑連結，以防資金損失。

富途又提醒客戶，公司並不會通過電話、短訊或電郵索取用戶的賬戶資料，如用戶對短訊真僞存疑，可通過富途牛牛App在線客服核實。

提醒客戶凡是未以「#」號開頭的且自稱富途的短訊均屬虛假信息，客戶須提高警覺，切勿點擊任何可疑連結，以防資金損失。（富途提供）

富途亦都提醒客戶定期更改密碼，開啟驗證及富途令牌，提升帳⼾安全。（富途提供）

排查、舉報及封禁可疑短訊發送號碼及網站

網絡詐騙手段層出不窮，富途表示一直將用戶安全置於首位，企業多年深耕「反詐教育」，以提高投資者防範意識。富途指會定期通過富途⽜⽜App內公告、官⽅網站、電郵等多種渠道持續進⾏反詐宣導；而對於可疑短訊發送號碼及網站域名，企業會進行排查、舉報及封禁，並定期進行公示。

富途又指，在富途⽜⽜App 內醒⽬位置設有「反欺詐專區」，提供全⾯的防詐知識與技巧，例如教導用戶如何識別和避免投資詐騙；同時也⽀持用⼾快速鑑定欺詐信息並完成舉報。專區内亦都有企業的聲明，以提醒客戶切勿輕易相信假冒平台。