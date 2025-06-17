內部指網刪報告是部門「示範」？ 申訴專員陳積志﹕沒有補充
撰文：許湖洪
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申訴專員公署上月被揭發在網頁刪走大量舊報告，包括2023年4月前調查資料、新聞稿及年報等，引起社會關注。有報道指，申訴專員陳積志曾向內部解釋做法，稱為其他政府部門「示範」，更向內部重申公署做法正確。
《香港01》記者周一（16日）詢問陳積志報道是否屬實，他僅稱「無嘢補充」，並在職員陪同下離開。
申訴專員公署網站上月被揭發移除大量調查政府部門的報告及資料，其中詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案欄目」更被完全移除，引起非議。《明報》上周六(14日)報道指，據該報了解，申訴專員陳積志向內部解釋做法，稱要為其他政府部門「示範」，面對外界反彈下，他向內部重申公署做法正確。
《明報》報道指，曾向公署求證有關說法，但公署未有正面回應或否認陳的「示範論」，只說上月已發新聞稿解釋為網站更新及查閱資料程序，無其他補充。
末直接回應提問 陳積志：無嘢補充，多謝
《香港01》記者周一（16日）晚到申訴專員公署辦事處，希望就此事訪問申訴專員陳積志，但他揮手拒絕，「無嘢補充，多謝」，隨即避開記者離開，記者再次嘗試提問公署是否受指示而刪舊報告，陳積志未有回應。當時在場一名女職員亦伸手試圖阻止訪問，其後他們由大堂離開，沒再回應。
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《香港01》周二（17日）再次向公署查詢報道是否屬實，暫未獲回覆。
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