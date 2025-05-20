申訴公署網頁刪舊報告惹批　李家超：相信公署會盡責處理社會意見

申訴專員公署被揭發在網頁刪走大量舊報告，引起立法會跨黨派批評及社會關注。申訴專員直接向特首負責，李家超今天（20日）開控回應爭議時指，公署按法例獨立運作，並非政府僱員，因此「政府係唔會參與佢嘅運作」。他相信申訴專員公署會做好《申訴專員條例》之下的工作和責任，處理好社會的意見。



申訴專員公署（歐陽德浩攝）

申訴公署網頁刪大量舊報告 立法會跨黨派批評

申訴專員公署網站上周五（19日）被揭發移除大量調查政府部門的報告及資料，其中詳列市民投訴個案的「《公開資料守則》個案欄目」被完全移除，引起非議。

5月19日，申訴專員陳積志接受《香港01》訪問為申訴公署網頁刪舊報告惹議辯護。（賴卓盈攝）

專員陳積志昨日（19日）接受《香港01》訪問為有關決定辯護，提到將舊報告下架是為方便市民瀏覽網頁和提出申訴，重申以往公署提出的大部份建議，政府在兩年內已經落實，若繼續保留，「可能有啲誤導，我哋覺得無保留嘅必要。」

不過公署的解釋並未完全釋除外界疑慮，立法會議員狄志遠、田北辰及張欣宇批評公署說法站不住腳、不合理、難令人信服，要求恢復被刪除的歷史調查報告。

5月20日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（何夏怡攝）

申訴專員向特首負責 李家超：公署獨立運作 政府不會參與

申訴專員直接向特首負責，李家超被問到公署網頁刪舊報告事前是否知情、以「不合時宜」去解釋刪網站歷史舊報告，是否意味舊審計報告或施政報告都要刪走，以及會否要求公署恢復原來做法？

佢係獨立運作，唔係政府僱員，政府係唔會參與佢嘅運作。 行政長官李家超

5月20日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（何夏怡攝）

李家超表示，申訴專員公署根據香港法律《申訴專員條例》履行職責，「佢係獨立運作，唔係政府僱員，政府係唔會參與佢嘅運作」，不過他說就公署最近引起的社會討論，留意到昨日（19日）發出新聞公布，解釋部分資料在網站被移除的原因。

5月20日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（何夏怡攝）

我相信申訴專員公署會處理好社會嘅意見。 行政長官李家超

網頁刪舊報告惹議 李家超：相信公署會盡責處理社會意見

李家超續指，公署發聲明提到資料會全部保存，亦提供渠道讓市民索取被移除的資料，公署亦公布新的安排，在網站上載所需手續，今日（20日）起讓市民按手續索取資料，「我相信申訴專員公署會做好《申訴專員條例》之下的工作和責任，去處理好社會嘅意見。」