申訴專員｜醫管局病人借輔助器材被指繁複、過嚴　公署主動調查

申訴專員陳積志今日（10日）宣布展開全面調查，詳細審研現時醫管局向市民借用輔助器材服務的程序和機制，稱留意到相關手續繁複及過於嚴謹，或會對病人、家人及照顧者造成不便，將探討當中有否改善空間。



申訴專員公署詳細審研現時醫管局向市民借用輔助器材服務的程序和機制。（資料圖片 / 羅君豪攝）

申訴專員公署詳細審研現時醫管局向市民借用輔助器材服務的程序和機制。（資料圖片／羅君豪攝）

申訴專員公署指，醫管局轄下各醫院一直有向病人及其家屬或照顧者等人士提供借用輪椅、手杖及步行架等輔助器材的服務。然而，有資料顯示手續頗為繁複及過於嚴謹，例如借用人歸還器材時，必須由按金繳款人帶同按金收據，親身到醫院領回按金；而按金繳款人即使親往醫院並出示器材已完好歸還的證明書，如未能出示按金收據，仍不會獲退回按金。

申訴專員陳積志指表示，對有需要的病人早日康復和日常生活，輔助器材至為重要，相關器材亦可減輕家人和照顧者的負擔。他又指現時每件輔助器材按金金額可高達3,500元，如因未能出示按金收據而不獲退回按金，容易引發衝突，亦會對病人及家屬等造成經濟負擔。

故此，陳積志決定展開全面調查，詳細審研現時醫管局的借用輔助器材服務的程序和機制，以及探討當中有否改善空間，提出適切改善建議。