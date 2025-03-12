李嘉誠所捐贈三部新肝癌治療儀器　有報道指全將在私院使用

李嘉誠基金會去年捐贈用以治療肝癌的組織碎化技術Histotripsy系統，予港大醫學院、中大醫學院及養和醫院，並先資助病人在瑪麗醫院免費參加「臨床試驗」，威院團隊亦展開臨床研究，設30個治療名額。不過，其中在瑪麗醫院的一台Histotripsy儀器，將轉移至私營的港怡醫院，3月底開始提供治療服務。有報道亦指，中大醫院有計劃完成「臨床試驗」後，將在中大醫院使用，即三部儀器均會在私院使用。



李嘉誠基金會去年捐贈用以治療肝癌的組織碎化技術Histotripsy系統，其中一部放於瑪麗醫院，作臨牀試驗。（資料圖片）

李嘉誠基金會去年捐贈用以治療肝癌的突破性的Histotripsy系統，為組織碎化技術，予中大醫學院、港大醫學院及養和醫院。基金會先資助病人在瑪麗醫院免費參加「臨床試驗」，兩年內料有20名肝癌病受惠。

威院跨專科團隊亦有30個治療名額，並開展臨床研究，將組織碎化技術的臨床應用，從治療肝癌擴展至乳癌等多種癌症。李嘉誠曾提及，相信這種低成本高效益的治療選擇，可以減輕患者家庭的經濟壓力，以及舒緩公營醫療機構對政府造成的財政負擔。

近日有社交平台專頁指，本來放置在瑪麗醫院的Histotripsy儀器，自去年8月政府一直未納入市民可用的服務範圍內，病患要靠李嘉誠基金會捐助做臨床試驗，才能接受治療，「正因為儀器擺在公立醫院投閑置散，大眾難以受惠，這才促使李嘉誠決定將它移往私立的港怡」。

港怡醫院上周五（7日）發稿，指十分感謝基金會「將首台HistoSonics系統置於港怡醫院」。（港怡醫院提供）

港怡醫院上周五（7日）發稿，指去年8月李嘉誠基金會將有關系統捐贈予港大李嘉誠醫學院，並在公營醫療系統進行臨床試驗。該院續稱，這項技術的成功應用及理想的臨床效果，促使有關治療可擴展到私營醫療機構，並十分感謝基金會「將首台HistoSonics系統置於港怡醫院」。根據該院網站，有關套餐費用30.8萬元起，合資格香港居民可減免5萬元，即收費25萬元起。

至於中大醫學院獲贈的Histotripsy2.0儀器，據《明報》報引述消息指，醫學院待臨床試驗完成後，將會在中大醫院使用，稱是捐贈時所達成的協議。屆時三部儀器將全數落在私立醫院使用。

Histotripsy系統，採用組織碎化技術，利用高強度超聲波，破壞及液化目標腫瘤細胞，治療過程約10至15分鐘，不影響腫瘤周邊組織，亦毋須開刀。有關技術2023年10月獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准，