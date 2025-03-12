李嘉誠治肝癌新儀器料歸三私院　陸志聰：公院引入須顧人手及預算

李嘉誠基金會先後向養和醫院、香港大學醫學院及香港中文大學醫學院，捐贈各一部超聲波組織碎化技術儀器（Histotripsy），以治療肝癌及作臨床研究。不過，有報道指，兩間醫學院獲贈的儀器，已經或最終轉移到私家醫院。



有意見認為公立醫院應考慮引入新儀器，醫管局前行政總監陸志聰今早（12日）在電台節目中表示，公私院在引入新儀器時有既定程序，公院須考慮人手配套及醫院預算，亦需要一定的病人臨床數據，由於牽涉公帑運用，引入新儀器過程或較長。



李嘉誠基金會11月19日向中文大學醫學院贈送亞洲首台組織碎化技術（Histotripsy）2.0系統。(夏家朗攝)

公院引醫療新儀器 陸志聰：須考慮是否有足夠專業人士掌技術

陸志聰解釋指，李嘉誠基金會贈出的超聲波組織碎化技術儀器，目前正用於臨床研究，並未正式用於治療。而臨床研究在公、私立醫院進行亦可，過去多在公立醫院進行，所以不存在只有私立醫院可以的情況；不論在公立還是私立醫院進行，主要都是希望確保病人安全等。

他續說，公立醫院引入新儀器有既定程序，亦有門檻，即使有關儀器在其他地方通過臨床研究，公立醫院亦不會「照搬」，而是必須經過一些基礎研究，如先在臨床測試中心引入等。此外，陸志聰指公立醫院需要考慮是否有足夠的專業人士，掌握使用新儀器的技術、醫護人手等配套，以及醫院預算等。

醫管局前行政總監陸志聰表示，公立醫院在引入儀器時有既定程序，亦有配套及預算等考慮，審慎處理雖然需時較長，但是比較好的做法。（資料圖片）

公立醫院有既定機制，每年都會訂明有多少預算可以購入新儀器。該超聲波組織碎化技術儀器屬最新技術，而香港本身在治療肝癌、肝腫瘤等方面亦有不俗表現，陸志聰認為在引入儀器前亦需與現有治療方法作比較，並需要有一定病人數量的數據。

他又表示，私立醫院同樣有既定機制去引入新儀器，但可能會有商業考慮，如新儀器對其業務增長是否有幫助。但公立醫院引入新儀器則涉及公帑，因此要較審慎，同時亦要確保病人安全，所以在引入新儀器的速度上會較慢。