CAPE FOODS即磨黑胡椒含可致癌除害劑 食安中心指令停售停食
撰文：林子慰
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食環署食物安全中心今晚（9日）公布，從品牌CAPE FOODS南非即磨原粒黑胡椒檢出含除害劑環氧乙烷，相關成分可致癌。食環署呼籲業界如持有受影響產品，應立即停止使用或出售，市民亦應停止食用該產品。
食安中心指，透過恆常食物監測計劃，從一間網上商店抽取 CAPE FOODS 即磨原粒黑胡椒樣本進行檢測，結果顯示有關樣本含除害劑環氧乙烷。中心已知會涉事商戶違規事項，並指令其將受影響產品停售及下架有關經銷商已按中心指示對受影響產品進行回收。
產品資料如下：
產品名稱：即磨原粒黑胡椒170克
品牌：CAPE FOODS
來源地：南非
淨重：170 克
此日期前最佳：2027年11月18日
經銷商：億中洋行有限公司
食安中心續指，國際癌症研究機構目前將環氧乙烷歸類為第一組致癌物。根據《食物內除害劑殘餘規例》（第132CM章），任何人不得售賣含有危害或損害健康的除害劑殘餘食物供人食用。違例者最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。
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