11.8萬人才子女來港　議員稱未解殺校危機　大多插班僅緩官津縮班

近年大批人才子女湧港，至今有逾11.8萬人已抵港。不過，新生源未有完全扭轉公營校「殺校」危機，教育局更提出收緊中學開班門檻措施，加速殺校步伐。《香港01》一連5集系列，訪問人才家長、熱門名校、升學機構和議員，剖析教育現象。



教育界立法會議員朱國強分析，人才子女來港就學，成為新的學生來源，不過，在適齡人口下跌下，目前只能紓緩官津校「縮班」問題，未能完全解救殺校危機。中小學能否開班生存，他指，小一和中一的收生數目是關鍵，但人才子女多於各級插班，特別是高小與初中，從「技術層面」，對於學校開班收生作用不大。



目前未有官方數據顯示人子才女的就學去向，不過，他留意到不少人才家長傾向選報名校，建議教育局多宣傳本港教育的多元性，令他們選校不會太單一，同時統計人才子女就學數據，有助學界及早規劃學額和部署，「讓某啲學校可以加班，或者保留番間學校，讓佢唔洗殺校住。」



(人才子女系列之五．完）



我覺得如果人才家長能夠睇多一啲、了解多一啲，選擇就未必一定會咁單一。 朱國強

教育界立法會議員朱國強表示，人才子女來港成為新生源，但目前只能紓緩官津校「縮班」問題，未能完全解救殺校危機。(廖雁雄攝)

議員：不少家長傾向選名校 傳統心態覺得各方面好

2022年12月，政府推出「高才通」計劃和放寬多項人才簽證，截至今年5月底，有13.2萬名18歲以下受養子女獲批准來港。按年份劃分，2023年有5.7萬人，2024年有5.5萬人，2025年截至5月底有近2萬人。而已抵港的人才子女方面，整體近兩年半間有逾11.8萬人。

教育界立法會議員朱國強表示，目前政府未有統計數據，顯示人才子女年齡分佈、就讀學校的類型。他指，以其了解，人才家長一般心儀名校，不論是官立、津貼、直資或私校等，「傳統心態，覺得名校成績好，樣樣好」，加上內地社交平台「小紅書」資訊，大多以名校介紹為主，缺乏平台接收多元資訊，所以傾向選擇名校，直資和私校為數不少。

提供升學服務的「美聯移民」早前亦向《香港01》表示，每月接獲約300宗人才家長查詢，當中約六成報讀國際學校，近四成傾向傳統名校，以直資和私立為主。只有不足一成會選報官津校，主要礙於官津名校插班名額較少，競爭相對較為激烈，難以成功申請入讀，而部份家長會抱著過渡心態，視普通官津校為名校「跳板」。（見另稿）

本港適齡學童人口下跌，公營中小學正面對「縮班殺校」衝擊。(資料圖片)

大多高小初中插班 未助官津開班 解殺校危機

本港適齡學童人口下跌，公營中小學正面對「縮班殺校」衝擊，人才子女作為學界新生源，朱國強認為，僅助紓緩官津「縮班」問題，整體殺校危機仍未解。學校能否生存，他指，關鍵是中一和小一收生，學生人數達標，才可順利開班，並決定開班數目。換句話說，即免卻跌入「殺校網」。

本身是小學校長的朱國強稱，人才子女來港後，於不同級別插班，以高小至初中為主。以其校為例，他指，曾收到「幾十個插班，集中在五、六年級」；北區初中的插班學額幾乎爆滿。他稱，因人才子女非集中於中一或小一入學，在解救學校的技術層面，即開班收生上未有很大作用。不過，他指，大批入讀高小的人才子女，日後會升讀中一，在「疊加效應」下，相信對中學開班會有幫助。

朱國強認為，教育局應多宣傳港校多元特色。(資料圖片)

人才家長選校集中名校 倡多宣傳港校多元特色

朱國強認為，香港教育優勢在於多元化，既有傳統學術型，也有關愛「happy school」等，各類型學校均可培育人才，建議家長按小朋友特質，選擇合適的學校，政府也應多向人才家長宣傳，令他們了解本港各校辦學特色，選校上不會只集中在名校，「我覺得如果能夠睇多一啲、了解多一啲，選擇就未必一定會咁單一」。他指，近年有很多教育展在深圳或香港舉辦，學校也可以參展，甚至主動到大灣區不同地方宣傳。

如果我哋能夠統計到一啲數字，知道某一區，或者某一類學校人數將會越嚟越多，都可以事前規劃，讓某啲學校可以加班，或者保留番間學校，讓佢唔洗殺校住。 朱國強

朱國強亦建議，教育局可以統計人才子女的入學數據，將有助學界規劃部署。(廖雁雄攝)

宜統計人才子女就學數據 助學界規劃部署

朱國強亦建議，教育局可以統計人才子女的入學數據，包括年齡和地區分布、入讀的學校類型等，將有助學界規劃部署，「如果我哋能夠統計到一啲數字，知道某一區，或者某一類學校人數將會越嚟越多，都可以事前規劃，讓某啲學校可以加班，或者保留番間學校，讓佢唔洗殺校住。」

他續指，當局可以做好資訊發放，例如各區學額供應情況、甚至學校的插班名額等，相信也有利人才家長做多元的升學選擇，亦可以方便他們尋找學位，「唔洗逐間打電話問有無位、收唔收」。

教育局指，政府沒有備存有關受養人在港就學的統計數據。（資料圖片）

教育局稱人才子女入學 學校毋須申報 無備存數據

教育局回覆《香港01》查詢指，根據現行安排，獲准以受養人身分來港居住的人士，包括各項人才申請人受養人，在港就學無須事先取得入境事務處處長批准，而學校取錄受養人入讀，亦無須向教育局申報。因此，政府沒有備存有關受養人在港就學的統計數據。

至於會否計劃統計有關數據，當局則未有回應。當局指，學校會因應所有新來港兒童的個別需要，而非他們來港的人才輸入計劃類別，提供適切的支援服務。