上海西九文化周今開幕　唐英年：期望滬港合作一起「走出去」

上海西九文化周今日（18日）正式開幕。西九管理局主席唐英年今早在上海出席「WestK x MANNER」限定藝術聯乘主題店活動時表示，西九是香港的文化品牌（IP，知識產權），期望與不同範疇的知名IP合作聯乘，推動文化產業發展。



唐英年說，經過團隊多年努力經營，西九已經成為香港國際知名的文化IP，並走出香港，與其他不同範疇的知名IP聯乘。今次藉上海西九文化周的機會，與上海知名咖啡品牌MANNER COFFEE聯手推出限定藝術聯乘，傳遞西九將藝術融入生活的品牌理念。

西九文化區管理局將於6月18日至22日在上海舉行滬港文化盛事「2025上海西九文化周」。(西九文化區提供圖片)

西九文化區管理局將於6月18日至22日在上海舉行滬港文化盛事「2025上海西九文化周」。(西九文化區提供圖片)

MANNER COFFEE。（MANNER提供圖片）

唐英年續說，西九的文化藝術策展在上海大受歡迎，例如在上海當代藝術博物館和M+聯合主辦的「貝聿銘：人生如建築」上海站展覽，自4月26日開展以來，已經錄得約8萬參觀人次，反應熱烈，團隊感到十分鼓舞。

MANNER COFFEE。（MANNER提供圖片）

上海新天地。（上海新天地提供圖片）

上海新天地。（上海新天地提供圖片）

唐英年在參觀主題店期間，亦藉機與聯乘主題店的顧客交流，更邀請他們參與上海西九文化周的活動，以及來香港到西九參觀。

「貝聿銘：人生如建築」上海站展覽由由4月26日至7月27日舉行。(西九文化區提供圖片)