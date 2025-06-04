上海西九文化周｜上海新天地設展覽　日送1.8萬亞洲萬里通里數

西九文化區管理局將於6月18日至22日在上海舉行滬港文化盛事「2025上海西九文化周」。西九周二（3日）公布，由10日起為期兩周，將在上海地標上海新天地開設「西九藝游『滬』動樂Fun賞」期間限定攤位，讓當地大眾體驗西九活力與創意的文化藝術氛圍。



西九表示，在展覽期間，國泰航空會每日送出一份18,000「亞洲萬里通」里數的大奬，相等於兌換一張國泰來回上海同香港的經濟位機票所需里數。



西九文化區管理局將於6月18日至22日在上海舉行滬港文化盛事「2025上海西九文化周」。(西九文化區提供圖片)

西九文化區管理局將於6月18日至22日在上海舉行滬港文化盛事「2025上海西九文化周」。(西九文化區提供圖片)

唐英年拍短片用上海話邀請上海觀眾參與

上海西九文化周將以「滬港雙城，藝脈相承」為主題，期間將與上海六個著名文化藝術機構及場地合作，向觀眾呈獻七大頂尖文化藝術節目。籍貫江蘇無錫的西九文化區管理局主席唐英年近日粉墨登場，拍短片上載到小紅書、抖音、IG、FB等社交媒體，以上海話邀請上海觀眾參與「上海西九周」及親臨香港西九文化區。

MANNER COFFEE。（MANNER提供圖片）

MANNER COFFEE。（MANNER提供圖片）

西九聯乘MANNER COFFEE推出港風設計限定紙杯、杯套和紙袋

西九文化區表示，西九將與上海知名咖啡品牌MANNER COFFEE在6月18日至24日，聯手推出「WestK x MANNER」限定藝術聯乘，特邀香港著名插畫師麥東記以維港天際線、西九全景及香港標誌性城市符號為靈感創作，於中國內地逾2,000家 MANNER門店推出港風設計的限定紙杯、杯套和紙袋，顧客憑指定消費金額更可免費獲贈限量文創禮品，傳遞西九將藝術融入生活的品牌理念。

為增強互動體驗，西九還特別在國客濱江店及淮海755店打造「WestK x MANNER」主題門店，親臨現場打卡並上載至社交媒體即可獲贈限定明信片。

上海新天地。（上海新天地提供圖片）

上海新天地。（上海新天地提供圖片）

在上海地標上海新天地設期間限定攤位 送超過5000份禮品

西九將於6月10日至23日在上海新天地推出「西九藝遊『滬』動樂Fun 賞」期間限定攤位，透過互動遊戲讓上海市民及旅客，認識西九品牌理念及文藝設施和活動。

為期兩周的推廣活動將送出超過5,000份禮品，包括由國泰贊助、每天送出18,000「亞洲萬里通」里數，可以用來兌換國泰航空上海至香港經濟客艙成人來回機票一套，以及其他豐富獎品，包括西九兩家博物館（香港故宮文化博物館及M+）的一年會籍或全館通行門票，以及西九文創禮品。

「貝聿銘：人生如建築」上海站展覽由由4月26日至7月27日舉行。(西九文化區提供圖片)

「貝聿銘：人生如建築」上海站展覽為西九文化區「2025上海西九文化周」搶先項目。(西九文化區提供圖片)

貝聿銘建築展每日近萬人參觀 粵語原裝版本《大狀王》加開2場

上海西九周的頭炮活動、由上海當代藝術博物館與M+聯合主辦的「貝聿銘：人生如建築」上海站展覽，已於4月26日向公眾開放，西九表示開幕至今反應熱烈，最高每日參觀人數近萬名。

上海西九周另一亮點活動是由西九委約創作、與香港話劇團共同主辦及製作的原創粵語音樂劇《大狀王》，衝出香港展開內地巡演，將以粵語原裝版本於6月17日至29日在上海文化廣場公演。門票銷售反應熱烈，上海文化廣場已宣布加開6月22日及28日兩個場次，合共上演12場，現僅餘少量門票。

原創粵語音樂劇《大狀王》將上映10場。(西九文化區提供圖片)

原創粵語音樂劇《大狀王》將上映10場。(西九文化區提供圖片)