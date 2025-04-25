上海西九文化周貝聿銘展搶先今開始　馮程淑儀：加強港滬文化聯繫

西九文化區管理局將於6月18日至22日在上海舉行滬港文化盛事「2025上海西九文化周」，而由上海當代藝術博物館與M+聯合主辦的「貝聿銘：人生如建築」上海站展覽，則於今日（26日）率先向公眾開放，為上海西九周預熱，開啟滬港文化對話。



西九文化區管理局將於6月18日至22日在上海舉行滬港文化盛事「2025上海西九文化周」(西九文化區提供圖片)

「貝聿銘：人生如建築」上海站展覽為西九文化區「2025上海西九文化周」搶先項目。(西九文化區提供圖片)

「貝聿銘：人生如建築」上海站展覽由由4月26日至7月27日舉行。(西九文化區提供圖片)

西九文化區在本周四（24日）於上海公布「上海西九周」活動詳情，將以「滬港雙城，藝脈相承」為主題，期間管理局將與上海六個著名文化藝術機構及場地合作，向觀眾呈獻七大頂尖文化藝術節目，除了「貝聿銘：人生如建築」上海站展覽，尚有M+和香港故宮文化博物館策劃的展覽、廣受好評的原創粵語音樂劇《大狀王》、戲曲、音樂及舞蹈節目，以及一系列品牌推廣及文化交流活動。

西九文化區在本周四（24日）於上海公布「上海西九周」活動詳情，西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀（左三)等出席。(西九文化區提供圖片)

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，香港與上海聯繫深厚，在東西方交流中均擔當著重要的橋樑角色。(西九文化區提供圖片)

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，香港與上海聯繫深厚，在東西方交流中均擔當著重要的橋樑角色；兩地擁有豐富多元的歷史文化底蘊，培育出蓬勃的藝術與創意產業，觀眾也展現出對高質素文化藝術的追求。她表示，希望通過上海西九周多彩多姿的節目以及藝術人才交流和跨領域合作，加強香港與上海之間的文化聯繫，推動兩地共同創造更加豐富多元的文化景觀。

西九文化區管理局行政總裁馮程淑儀表示，，希望通過上海西九周多彩多姿的節目以及藝術人才交流和跨領域合作，加強香港與上海之間的文化聯繫。(西九文化區提供圖片)

貝聿銘兒子任免費公眾講座講者

今日開始的「貝聿銘：人生如建築」上海站展覽，展期由4月26日至7月27日，是西九文化區管理局自2008年成立以來，首次以不同藝術形式在香港以外呈獻由西九文化區策展或協辦的文化藝術創意項目，標誌著香港頂尖文化藝術節目「走出去」的重要里程碑。

該展覽於2024年6月至2025年1月在香港M+首展，期間共接待逾22.5萬位訪客。該展覽經過七年籌備，是20及21世紀深具影響力的美籍華裔建築大師貝聿銘（1917–2019）的首個全面回顧展，展出逾400件展品，當中不少展品為首次在中國內地公開亮相。

在上海西九周期間，M+和上海當代藝術博物館將於6月19日共同主辦一場免費公眾講座，由貝聿銘的兒子、建築師兼貝氏建築事務所董事長及創始人貝禮中與藝術家徐冰主講，深入探討貝聿銘對當代藝術的興趣、他與藝術創作的淵源，以及他在建築設計上與藝術家的緊密合作。

原創粵語音樂劇《大狀王》將上映10場。(西九文化區提供圖片)

原創粵語音樂劇《大狀王》將上映10場。(西九文化區提供圖片)

原創粵語音樂劇《大狀王》將上映10場。(西九文化區提供圖片)

粵語原裝版本公演10場《大狀王》

上海西九周另一亮點活動是由西九委約創作、與香港話劇團共同主辦及製作的原創粵語音樂劇《大狀王》。該劇於2025年衝出香港展開內地巡演，以粵語原裝版本於6月17日至6月29日在上海文化廣場公演10場，門票開賣至今已售出接近八成門票。

西九表示，《大狀王》雲集全港頂尖音樂劇台前幕後班底，由高世章作曲及擔任音樂總監、岑偉宗作詞以及張飛帆編劇，並由方俊杰導演，劉守正、鄭君熾、丁彤欣以及一眾來自香港及內地的新成員梁仲恆、袁浩楊及陳書昕等擔綱演出。

香港故宮文化博物館於6月20日至7月31日於上海張園舉辦「城市脈動──中國傳統文化再詮釋」展覽。(西九文化區提供圖片)

其他展覽包括：

香港故宮文化博物館於6月20日至7月31日於上海張園舉辦「城市脈動──中國傳統文化再詮釋」展覽，展出16位新晉及資深香港繪畫、錄像及多媒體藝術家的跨領域多媒體作品，參與藝術家包括創作「Labubu」精靈家族的香港插畫家龍家昇、當代藝術家「又一山人」黄炳培、作曲家林丰、風景畫家黃進曦等。這是香港故宮館首度在香港以外舉辦展覽，特別選址建於1882年、擁有「海上第一名園」之稱的張園舉行。

上海西九周期間，西九將策劃爵士音樂會「西九演藝呈獻：爵士薈」。(西九文化區提供圖片)

上海西九周期間，西九將策劃爵士音樂會「西九演藝呈獻：爵士薈」，一連三晚於上海最具代表性的爵士俱樂部之一JZ Club呈獻多位歷年在西九舞台大放異彩的香港年輕頂尖音樂人──香港唱作女歌手林愷鈴（Ashley Lin）、曾奪世界冠軍的口琴演奏家何卓彥（Cy Leo）、唱作人關浩德（Walter Kwan）及即興鋼琴家朱肇階（Daniel Chu）。

6 月20日及21日，戲曲中心將與宛平劇院合作上演兩場小劇場粵劇《霸王別姬》（新編）。(西九文化區提供圖片)

6 月20日及21日，戲曲中心將與宛平劇院合作上演兩場小劇場粵劇《霸王別姬》（新編），為戲曲中心首部委約作品及製作，結合傳統粵劇表演形式及當代舞台設計。西九指《霸王別姬》為內地小劇場創作界極受歡迎的節目。

6月21日及22日在上海國際舞蹈中心劇場亦將舉行兩項當代舞表演。(西九文化區提供圖片)

6月21日及22日在上海國際舞蹈中心劇場亦將舉行兩項當代舞表演。(西九文化區提供圖片)

6月21日及22日在上海國際舞蹈中心劇場亦將舉行兩項當代舞表演：由西九協辦、香港舞蹈團演出、舞團藝術總監楊雲濤概念及編舞的舞✕武劇場《凝》，以及由西九委約及製作、與上海國際舞蹈中心劇場合辦、香港編舞家盤彥燊所創作的《鳴》（獨舞版）。