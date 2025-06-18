自動駕駛｜北大嶼山項目測試路段擴至東涌　每次最多3自動車測試

百度旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」，去年獲批出首個自動駕駛車輛先導牌照，允許其在機場島進行測試。署方今日（18日）公布，已根據《道路交通（自動駕駛車輛）規例》更新該先導牌照，擴大在北大嶼山進行自動車測試的路段至東涌。申請人已獲批准10輛自動車於東涌的指定路段和時段進行測試，每次最多可有三輛自動駕駛私家車進行路面測試。



百度旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」，去年獲批出首個自動駕駛車輛先導牌照，允許其在機場島進行測試。運輸署6月18日公布，已更新該先導牌照，擴大在北大嶼山進行自動車測試的路段至東涌。（「蘿蔔快跑」提供）

測試區擴大至東涌多個路段

運輸署自去年11月底，向百度旗下香港註冊公司Baidu Apollo International Limited，批出首個自動駕駛車輛先導牌照，批准10輛自動駕駛車輛在北大嶼山進行測試。事隔逾6個月，運輸署今日公布已更新該先導牌照，擴大其進行自動車測試路段，指定新增路段分別為文東路、迎禧路、怡東路、東涌東交匯處、裕東路、松仁路、順東路、東涌海濱路及惠東路。

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運輸署：短短數月實現多項技術躍進

運輸署表示，北大嶼山的測試項目自2024年12月啟動，進展顯著，短短數個月內已實現多項技術躍進，包括測試規模從單一車輛擴展至10輛同時運行以收集多車並行的數據、經評估安全後在特定路線進行指定人員的載客測試、將測試範圍延伸至交通情境更複雜道路，以及根據測試路段將最高車速上限提升至時速50公里。

運輸署表示，今次更新先導牌照進一步擴大測試路段，讓系統收集更多有用數據，評估自動車在更多不同路況及社區的表現。

百度旗下無人駕駛網約車平台「蘿蔔快跑」，去年獲批出首個自動駕駛車輛先導牌照，允許其在機場島進行測試。運輸署今(6月18日）再公布，已更新該先導牌照，擴大在北大嶼山進行自動車測試的路段至東涌。（「蘿蔔快跑」提供）

運輸署至今發出兩個自動車先導牌照

所有先導自動車需於車身展示運輸署先導自動車標籤，以助其他道路使用者識別。運輸署歡迎有興趣的機構或企業提交自動車先導牌照申請，協力推動自動駕駛技術在香港進一步發展。

根據運輸署4月公布，至今發出兩個自動駕駛車輛先導牌照，除北大嶼山的測試，還有西九文化區的測試項目。