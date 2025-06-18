日本地震恐慌｜5月遊日港人按年減11%全球獨跌　旅遊達人:8月反彈

【日本地震／日本地震預言／日本旅遊】日本自今年不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，打擊港人赴日旅遊意欲。根據日本政府觀光局最新數據，今年5月訪日旅客人數為369萬人次，按年升21.5%；惟全球僅香港錄得跌幅，由去年的21.75萬人次，跌至今年的19.31萬人次，跌幅達11.2%。



另一邊廂，雖然內地及台灣同樣流傳日本地震預言，惟兩地似乎不受到影響，5月訪日人數齊錄升幅，當中內地更按年升44.8%。



旅遊達人項明生指出，隨着愈來愈接近傳聞的7月5日大地震日，預期6月和7月遊日港人數可能減20％至30%；不過數字在8月則會反彈，「啲人儲埋儲埋喺8月嘅時候一次過去。」



日本自今年不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，打擊港人赴日旅遊意欲。（資料圖片／郭梓謙攝)

4月18日復活節長假首日，大批市民經機場出境。（黃浩謙攝)

2025年4月17日復活節假期前夕下午，機場有大批港人預備登機出遊。（資料圖片／洪戩昊攝)

5月訪日旅客總數369萬人次 按年升21.5%

根據日本政府觀光局最新的數據，今年5月訪日旅客人數為369萬，按年升21.5%，當中首5位依次序為韓國、內地、台灣、香港及泰國。升幅最高的國家及地區分別為俄羅斯、中東地區及西班牙，均錄得五成以上升幅。

5月19.3萬人次港人訪日 屬第4多地區

雖然香港遊日人數的名次不變，卻在所有國家及地區中，唯一按年錄得跌幅。今年5月有19.31萬人次的港人遊日，對比去年5月的21.75萬人，即按年減少2.44萬人次，跌幅達11.2%。

5月共有369.3萬人次旅客訪日，按年增21.5%。只有來自香港旅客減少，其他國家及地區居民往日本旅遊均按年上升。(日本政府觀光局圖片)

今年及去年5月無連假 訪日人數錄雙位數跌幅屬罕見

翻查2023年全面通關以來，香港訪日旅客人數按年不斷上升，直至今年2月及3月錄得按年下跌，該兩個月訪日旅客分別只有19.6萬及20.8萬人次，按年分別跌5.0%及9.9%。

不過該兩個月出現跌幅可謂意料之內，因去年的農曆新年及復活節長假期，分別位於2月及3月，而今年則位於1月及4月，屬「季節性調整」。反觀今年及去年5月份並無連假，卻按年出現雙位數跌幅，便顯得非比尋常。

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4月26.3萬人次港人訪日創同月紀錄

其實今年復活節期間，已有遊日市民接受訪問時表示，由於擔心日本地震預言，決定「嗱嗱臨去咗先」。日本觀光局4月入境旅客統計數字顯示，訪問港人按年升43%，達逾26.3萬人次，創下港人4月訪日人次新高，一來今年復活節長假在4月，二來一如旅遊達人項明生估計，部份市民抱持「標尾會」的心態，趁7月可能大地震前的最後長假趕住遊日本。

今年1至5月累計有1,104,300人次港人訪問，比去年期同多7.7%。

內地及台灣5月居民訪日分別按年升44.8%及15.5%

此外，內地及台灣同樣流傳日本地震預言，不過兩地訪日人數也錄得升幅，分別按年升44.8%及15.5%。換言之，只有香港確實受到日本地震預言的影響。

日本觀光局公布4月訪日的港人按年同期升43%，達逾26.3萬人次，創下同月歷史新高。4月初櫻花季節，在東京新宿御苑，總有香港人在左右。（資料圖片)

日本觀光局公布4月訪日的港人按年同期升43%，達逾26.3萬人次，創下同月歷史新高。4月初櫻花季節，在東京新宿御苑，總有香港人在左右。（資料圖片)

項明生：香港真的有不少人因擔憂地震而不去日本

旅遊達人項明生表示，香港真的有不少人因擔憂地震而不去日本，所以11%的下跌十分正常。他認為隨着愈來愈接近傳聞的7月5日大地震日，預期6月和7月會有更大跌幅，可能達20％至30%；不過數字在8月則會反彈，「啲人儲埋儲埋喺8月嘅時候一次過去。」