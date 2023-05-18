日本旅遊｜上月近15.3萬港人遊日　較去年同期增115倍

日本國家旅遊局最新數據顯示，今年4月份有194.91萬人次的外國旅客入境，當中香港旅客佔152,800人次，約佔當地旅客總數7.8%，僅次於南韓、台灣及美國。而今年1至4月間，香港旅客共有56.9萬人次訪日。



與2019年4月同期比較，當月訪日港人有194,806人次，即上月已回復至疫情前的約78.4%。若與去年4月比較，當時整個月僅1,320人次赴日，即單月按年有近115倍的增長。



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櫻花季節帶動194.91萬人次訪日

當局指出，因櫻花季節訪日需求增加，今年4月的旅客達194.91萬人次，為去年10月個人遊恢復以來新高。與新冠疫情前的2019年同期相比，4月的旅客人數也恢復至當年的66%。

目前定期國際航班的數量，也已恢復到疫情前的60%左右。隨着航班恢復，東亞地區入境旅客人數穩步回升，東南亞、歐洲、美國等地旅客也有所增加。

入境日本人次香港排第四

數據顯示，4月到訪日本的194.91萬旅客中，以韓國的46.7萬人最多，台灣也佔29.2萬，美國近18.4萬人，香港旅客人數排第4，來自中國大陸的則有10.8萬。

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