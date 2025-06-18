HK Express輕便飛及隨心飛行李制乘客　最快7月起可加購登機行李

HK Express香港快運航空今日（18日）宣布，購買無登機行李（非寄艙行李）「輕便飛」及「隨心飛」的乘客，將可在登機前按需要加購一件登機行李，預計7月實行，不過費用會比買機票時已選定包登機行李類別為高。



地面服務總經理黃柏燊指，有部份乘客反饋指，出發前執拾行李時，才發現需要登機行李，因此調整行李政策，讓乘客可按需求額下加購一件登機行李。



HK Express目前正測試系統，屆時乘客可在機場辦理登機手續時提出加購行李，或經網上自助服務、客戶服務專線提前辦理。收費方面，商務總裁王基傑透露「加購肯定貴少少。」



HK Express香港快運航空今日（18日）舉行記者會。（歐陽德浩攝）

HK Express香港快運航空最快7月起修訂4級制行李制度。(香港快運圖片）

HK Express香港快運今日（22日）公布，由今年4月25日起，將開通泰國曼谷廊曼國際機場航線。(香港快運圖片）

「輕便飛」及「隨心飛」目前不設登機行李

HK Express目前設有4級行李制，供旅客按需要購買，以減省不必要的開支，當中第1級「輕便飛」及第3級「隨心飛」都不設登機行李，只可以帶一件不重於7公斤、須可放於前方座椅下方的隨身物件，「隨心飛」另包一件寄艙行李。「輕便飛」及「隨心飛」乘客都不能付費後加購登機行李，如有需要都只能買寄艙行李額。

若乘客需要攜帶登機行李，目前必須選擇第2級「經濟飛」或第4級「無憂飛」。

「輕便飛」及「隨心飛」未來數個月提供加購登機行李的服務，即所有票種將恢復登機行李。（歐陽德浩攝）

過去每月處理過量手提行李延誤過千分鐘 新行李制後減至20分鐘

HK Express地面服務總經理黃柏燊表示，過去每個月因處理過量的手提行李，導致航班延誤時間超過1,000分鐘；惟自去年5月推出新行李制後，相關延誤時間已減少至20分鐘，準點率更提升至88%。「最新統計裡面，由上年嘅1,000分鐘，我哋𠵱家下降至20分鐘。」

HK Express自去年5月推出新行李制後，延誤時間已減少至20分鐘。（資料圖片／郭梓謙攝)

HK Express地面服務總經理黃柏燊。（歐陽德浩攝）

「輕便飛」及「隨心飛」將提供額外加購一件登機行李

黃柏燊認為新行李政策開創雙贏局面，目前有一半旅客選購不設登機行李的「輕便飛」及「隨心飛」，惟隨著市場需求，有部份乘客反饋指，出發前執拾行李時，才發現需要登機行李，因此即將更新系統，讓乘客可按需求加購一件登機行李。

屆時新政策生效後，乘客可在機場辦理登機手續時提出加購行李，或經網上自助服務、客戶服務專線提前辦理。

HK Express商務總裁王基傑。（歐陽德浩攝）

未來數個月內推出 商務總裁︰「加購肯定貴少少」

HK Express商務總裁王基傑透露，將在未來數個月內推出上述措施，目前正在測試系統，又稱「加購肯定貴少少」，例如「經濟飛」同時包一件隨身物品及登機行李，「輕便飛」在加購登機行李後，總成本將較「經濟飛」貴一點。