HK Express 8.1開通直航吉隆坡　吉隆坡檳城機票優惠單程低至$88

香港快運今日(11 日)公布，將於8月1日開通來往香港與吉隆坡（梳邦）的航線，每日一班直達蘇丹阿都阿兹沙機場，四小時直達吉隆坡。為慶祝新航線開通，香港快運將推出吉隆坡（梳邦）及檳城兩大馬來西亞航線限時優惠，「輕便飛」單程票價低至港幣88元，而「經濟飛」單程票價亦低至港幣118元，顧客可於6月11日15日期間，登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂。



香港快運將於8月1日開通來往香港與吉隆坡（梳邦）的航線，每日一班直達蘇丹阿都阿兹沙機場，四小時直達吉隆坡。（資料圖片）

繼去年11月開通馬來西亞檳城航線後，香港快運公布，將於8月1日開通來往香港與吉隆坡（梳邦）的航線，每日一班直達蘇丹阿都阿兹沙機場，四小時直達吉隆坡；旅客出關後最快30分鐘即可快捷抵達吉隆坡市中心。

香港快運將於8月1日開通來往香港與吉隆坡（梳邦）的航線，每日一班直達蘇丹阿都阿兹沙機場，四小時直達吉隆坡。

香港快運表示，為慶祝新航線開通，特意推出吉隆坡（梳邦）及檳城兩大馬來西亞航線限時優惠，「輕便飛」單程票價低至港幣88 元（包括一件隨身物品），而「經濟飛」單程票價亦低至港幣118元（包括一件隨身物品及一件登機行李）。顧客可於6月11日上午11時至6月15日晚上11時45分期間，登入香港快運官網或使用手機應用程式預訂馬來西亞航線的優惠機票。

航點適用旅遊日期如下：

．吉隆坡（梳邦）：2025年8月1日至10月25日

．檳城：2025 年6月21日至10月25日

