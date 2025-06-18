政府籃球博彩修訂草案周五刊憲　7.2首讀　料每年稅收約15億

為籃球博彩合法化修例的《2025年博彩稅（修訂）條例草案》今日（18日）出爐，建議以足球博彩為藍本向馬會發牌，與之前說法一樣將沿用足球博彩稅徵收方法，即淨投注金收入的50%。當局假設每年籃球博彩投注額約280億元，馬會估計每年博彩稅約15億元。修例草案周五（20日）刊憲，下月2日在立法會首讀和開始二讀辯論。



另外，政府批准馬會的建議，由2025/26起的兩個馬季，將分階段增加同步聯播配額。當中，同步聯播賽事的上限將由2025/26馬季起由目前的25場增至40場，以及由2026/27馬季起增至55場；而同步聯播日的上限將由2025/26馬季起由目前的37日增至53日，以及由2026/27馬季起增至70日。



馬會對政府的決定表示歡迎，並表示相信有關建議將有助引導博彩需求至合法的投注途徑，以打擊非法賭博。



政府批准馬會增加同步聯播配額。（資料圖片）

政府昨日(18日)將《2025年博彩稅（修訂）條例草案》提交立法會，建議以現行足球博彩制度為藍本，設立籃球博彩規管制度，授權民政及青年事務局局長就籃球投注向馬會發出牌照；籃球博彩稅將沿用足球博彩稅的計算和徵收方法，為淨投注金收入的50%；以及擴大博彩及獎券事務委員會的職能，以涵蓋與籃球博彩相關事宜等等。當局假設屆時每年的獲批准籃球博彩投注額約為280億元，馬會估計獲批准的籃球博彩活動每年帶來的博彩稅約為15億元。

民政及青年事務局提交的文件指出，當局預期有關建議會令投注額增加，為政府帶來額外的博彩稅收，馬會預計需要數年才能成功將部分籃球博彩需求，轉導入受規管市場。此外，文件提到有關賽馬方面，馬會估計由2025至26至2028/29賽馬季度，會帶來共約18.2億元的額外博彩稅。有關條例將會在周五(20日)刊憲，7月2日在立法會首讀和開始二讀辯論。

馬會獲批增加同步聯播配額 未來兩個馬季先後增至25場及55場

另外，政府批准馬會的建議，由2025/26起的兩個馬季，將分階段增加同步聯播配額。當中，同步聯播賽事的上限將由2025/26馬季起由目前的25場增至40場，以及由2026/27馬季起增至55場；而同步聯播日的上限將由2025/26馬季起由目前的37日增至53日，以及由2026/27馬季起增至70日。

馬會：加強打擊非法投注非本地賽事

馬會表示，作為政府的長期合作夥伴，一直支持政府打擊非法賭博，包括提供合法及受監管的博彩渠道。隨着同步聯播配額增加，馬會的賽期表將可以涵蓋大部分獲國際賽馬組織聯盟評選為全球百大一級賽的賽事，此舉將加強馬會打擊非法投注非本地賽事的地位及工作。

馬會亦指，建議將支持馬會推動本港賽馬走向國際化，從而配合政府「說好香港故事」及「積極推動賽馬旅遊」的政策方向；此外，有關建議亦將推動全球及本地賽馬業務發展，進一步鞏固香港作為世界級賽馬地區的領先地位，並創造更多稅收。