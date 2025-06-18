輸入外勞｜報道指僱主聘售貨員實做魚檔工人　勞工處：負責賣海鮮

《明報》今日（18日）引述工會幹事報道，發現經勞工處應徵一個「補充勞工優化計劃」下「售貨員」職位空缺，但僱主聘請魚檔工人。



勞工及福利局今晚在社交平台指，勞工處已覆檢有關資料，確定申請職位的工作內容符合「售貨員」的職務範圍，僱主亦重申該職位並不需要劏魚，相信該工會幹事對申請職位的工作安排存在誤解。



《明報》引述工會幹事報道指有「補充勞工優化計劃」下「售貨員」職位空缺，實際聘請魚檔工人。（資料圖片）

指工會幹事有誤解 勞工處稱覆檢符合售貨員職務 僱主稱不需劏魚

勞工及福利局今晚在社交平台指，根據勞工處的紀錄，提出申請的僱主從事海鮮銷售業務，經優化計劃申請輸入「售貨員」，負責於商場及超級市場售賣海鮮。勞工處已覆檢有關資料，確定申請職位的工作內容符合「售貨員」的職務範圍，僱主亦重申該職位並不需要劏魚，相信該工會幹事對申請職位的工作安排存在誤解。

勞工處指涉事「售貨員」空缺負責於商場及超級市場售賣海鮮，僱主亦重申該職位並不需要劏魚。（資料圖片／梁鵬威攝）

若僱主違反本地招聘規定 勞工處會中止處理有關申請

勞工處重申，優化計劃的職位空缺經勞工處同意後，才可進行四星期本地招聘。如有證據證明個別僱主違反本地招聘的規定，或無合理理由拒絕聘用合資格的本地求職者，勞工處會中止處理有關申請，僱主亦會被施加行政制裁，勞工處將不會處理僱主隨後一年內提交的優化計劃申請。

「互動就業服務」網站將展示申請公司的名稱

為增加本地招聘的透明度，由6月17日起獲通過初步甄別並進行四星期本地招聘的優化計劃申請，勞工處在「互動就業服務」網站刊登職位空缺資料時，會展示申請公司的名稱，鼓勵求職者應徵。