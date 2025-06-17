輸入外勞｜工會：樂見勞工處增匿名投訴表格　批評未解決制度問題

自政府前年擴大輸入外勞計劃後，有業界擔心或影響本地工人就業。勞工處今（17日）公布，「補充勞工優化計劃」由即日起實施4項加強本地工人優先就業的措施。



有工會表示，樂見網上投訴表格增設匿名投訴的選項，料有助保障投訴人，不過批評當局尚未解決保障本地勞工的制度問題，以全職本地僱員與輸入勞工2:1人手比例規定為例，該規定是以全間公司的員工比例計算，即有機會出現連鎖餐飲集團的後勤人員全是本地勞工，但前線餐廳全為外勞的情況，憂慮無法打擊僱主濫用外勞。



有意見指本地建造業輸入大量外勞，以致本地工人生計受損。（資料圖片/廖雁雄攝）

勞工處公布，「補充勞工優化計劃」由即日起實施4項加強本地工人優先就業的措施，包括：

．在「優化計劃」專題網頁新增網上投訴表格

．在勞工處「互動就業服務」網站刊登職位空缺資料時，展示申請公司的名稱

．在僱主遞交「優化計劃」的申請後的6個月內，一般不處理其提交其他申請

．以及進行特別巡查行動，確保持續符合全職本地僱員與輸入勞工2:1人手比例的規定



有意見指本地建造業輸入大量外勞，以致本地工人生計受損。（資料圖片/林靄怡攝）

孫玉菡：觀察到有僱主6個月內提出數次申請

勞工處其中一項措施，是在僱主遞交「優化計劃」的申請後的6個月內，一般不處理其提交其他申請。勞福局局長孫玉菡接受香港電台訪問時稱，觀察到有僱主6個月內提出數次申請，認為不太妥當，提醒僱主不應剛成功申請，然後再「入紙」。

網上投訴表格可匿名投訴 工會料可保障投訴人

勞工處另一項新措施亦包括在「優化計劃」專題網頁新增網上投訴表格。翻查表格，填寫人可選擇匿名投訴，只需提供僱主名稱、工作地點、投訴事項等；毋須交代投訴人姓名、電話等個人資料。網頁亦提醒，如投訴人未能提供足夠資料，勞工處可能無法處理該投訴。飲食及酒店業職工總會代表溫柏堅認為，匿名有助保障投訴人，避免其承受寵大壓力。

翻查最新的網上投訴表格，填寫人可選擇匿名投訴，只需提供僱主名稱、工作地點、投訴事項等；毋須交代投訴人姓名、電話等個人資料。（勞工處網頁截圖）

工會稱未處理核心制度問題 質疑2:1比例以整間公司員工計算

不過，溫柏堅認為問題徵結在於外勞政策下保障本地勞工的制度欠妥，而不僅是投訴或追查機制出現問題，憂慮無法打擊濫用外勞的情況。他以全職本地僱員與輸入勞工2:1人手比例規定為例，該規定是以全間公司的員工比例計算，即有可能出現連鎖餐飲集團的後勤人員全是本地勞工，但前線餐廳全為外勞的情況；工會曾向勞工處查詢，並獲確定理論上該情況有機會發生。

此外，規定列明外勞薪酬不得少於本地工人擔任相類職位的每月中位工資。溫柏堅表示，工資中位數比現實水平低，舉例以往中式點心師傅月薪約2萬元，惟擴大輸入外勞計劃後，因點心師傅的工資中位數約1.9萬元，相信不少僱主因此聘用外勞。

飲食及酒店業職工總會代表溫柏堅。（廖雁雄攝）

溫柏堅指，倘僱主被揭發濫用外勞，其需承受的後果並不多，包括取消外勞名額、兩年內無法再申請外勞，惟毋須承擔刑事責任，亦毋須對本地勞工作出賠償。

另外，對於政府日前宣布設立濫用外勞投訴專線，溫柏堅質疑勞工處只當成一般案件處理，不會作特別處理，擔心成效不大。