補充外勞｜稱四份一僱主申請半年內多次交　孫玉菡：不妥當

勞工處昨日（17日）就「補充勞工優化計劃」公布4項措施，包括規定僱主在遞交計劃申請後的6個月內，不得再次提出申請、以及在優化計劃專題網頁新增網上投訴表格等。



勞工及福利局局長孫玉菡今（18日）在港台節目《千禧年代》上表示，根據過往數據，有四分之一的優化計劃申請是在半年內多次提交，他又透露曾有個案半年內提交6次申請，「我哋批到申請通常都要3個月，到佢請到外勞嚟香港又要另外3個月，有半年期嘅。即係半年左右個人先正式到香港，冇理由係半年之內多次咁申請」，故認為在半年內多次提交申請的做法不妥當。



勞工處昨日就「補充勞工優化計劃」公布4項措施。（資料圖片/林靄怡攝）

外勞熱線接獲38宗投訴 飲食業佔比最高

針對僱主因聘請外勞而削減本地工人的情況，孫玉菡鼓勵受影響的本地工人要站出來，勞工處必定會進行跟進。他指，截至目前為止，今年透過電話投訴專線，已收到38宗相關的具名投訴，投訴增長最快時期在近半個月，皆因勞工處有主動找公會幫忙協調，找出受影響個案。他續指，38宗投訴個案中，佔比最高的是飲食業，有24宗，故勞工處會加強對飲食業的巡查。

就著「補充勞工優化計劃」，勞工處昨日（17日）起實施4項加強保障本地工人優先就業的措施，其中包括在優化計劃專題網頁新增網上投訴表格。孫玉菡說，措施讓市民有多一個途徑投訴，但強調經網上投訴表格投訴需具名，皆因要具名才可追查下去，同時亦需對僱主公平。

孫玉菡指，截至目前為止，今年透過電話投訴專線，已收到38宗相關的具名投訴。（資料圖片/廖雁雄攝）

勞福局局孫玉菡表示，根據過往數據，有四分之一的補充勞工優化計劃申請是在半年內多次提交。（資料圖片）

四分之一優化計劃申請半年內多次提交 有個案半年內提交6次申請

「補充勞工優化計劃」的4項加強保障本地工人優先就業的措施亦包括，規定僱主在遞交計劃申請後的6個月內，不得再次提出申請。孫玉菡重申，不希望僱主在短時間內不斷提交相關申請。

他指，根據過往數據，有四分之一的優化計劃申請是在半年內多次提交；他又透露曾有個案半年內提交6次申請，即平均每月提交一次，「我哋批到申請通常都要3個月，到佢請到外勞嚟香港又要另外3個月，有半年期嘅。即係半年左右個人先正式到香港，冇理由係半年之內多次咁申請」，故認為做法不妥當。

聘外勞售貨員職缺實聘魚檔工人 孫玉菡：實名制填透明度

據《明報》今日（18日）報道，有工會幹事親自應徵標明屬零售業的售貨員職缺，見工時卻是聘請魚檔工人，認為屬資訊落差，影響就業配對。孫玉菡指，是次其中一個新的措施便是，僱主在通過輸入外勞前，要進行4個星期的本地招聘，勞工處會要求展示公司名稱，進一步填加透明度。

他補充，4個星期的本地招聘，旨在讓企業證明在未能聘請本地勞工的情況下，向勞工處申請外勞配額。他重申，有將招聘資訊發放予工會，通過工會的網絡讓本地工友應徵。