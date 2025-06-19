簡樸房｜政府擬收每單位認證費$3000　5年有效　首3年設早鳥優惠

政府向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案，計劃2026年3月1日起展開12個月的登記期，登記費用全數豁免，完成登記後可享有36個月寬限期，讓業主及營運者可改造工程，及向政府申請認證。



政府將向業主或營運者，每個「簡樸房」單位收取3,000元認證申請，有效期5年，隨後續期費用為2,400元，同樣為期5年。申請人需附上建築師或工程師及測量師的核證報告，確認分間單位符合法例最低標準。



為推動市場盡早完成認證，政府在條例實施首3年，即2026年3月1日至2029年2月28日推出「早鳥優惠」。在登記期首半年登記的單位，首3年申請認證費用全免，其餘單位亦可獲全額或半額寬減。



政府建議「簡樸房」單位內部樓面面積最少須達8平方米，即約86平方呎，樓底至少有2.3米高。（資料圖片/盧翊銘攝）

簡樸房最少86平方呎 放寬窗戶可對天井

政府最新提交立法會的文件，當中「簡樸房」的最低標準與早前公布的相若。單位內部樓面面積最少須達8平方米，即約86平方呎，樓底至少有2.3米高。每個「簡樸房」須設有獨立間隔的廁所，如果為「黑廁」則須有人工照明系統及換氣設施。廁所外須附設一個供水點和水盆，設有獨立水電錶等。

通風及照明方面，居住空間須設有至少一扇可以開啟的窗戶，玻璃面積至少0.1平方米，亦要有人工照明系統，及每小時至少換氣5次的設施以供應鮮風。若建築物的天井最低層設有進出口，即使分間單位的窗戶面向四邊圍封的天井，仍可被視為滿足最低標準。

政府計劃明年3月1日至2027年2月28日，設有為期12個月的「簡樸房」登記制度。（資料圖片）

明年3月起設12個月登記期 之後可獲36個月寬限期

政府爭取條例草案今年10月前在立法會通過，然後在明年3月1日至2027年2月28日，設有為期12個月的登記制度。「劏房」業主及營運者在限期內登記後，可獲36個月的寬限期，即2027年3月1日至2030年2月28日，讓他們改造單位及申請認證。

如果業主未能在12個月登記期內認證，就未能獲得36個月的寬限期。換言之，出租單位時必須已經獲政府認證單位。

初次認證申請費用3千元 有效期5年

政府明年3月1日起接受符合最低標準的「簡樸房」登記，按用者自付原則，每個單位認證申請費用3,000元，有效期5年。隨後認證續期費用2,400元，同樣有效期5年。

提交申請時，申請人須附上由指明專業人士的核證報告，確認單位符合「簡樸房」最低標準。指明專業人士包括註冊建築師、註冊專業工程師，以及專業測量師，申請續期時亦要再次找指明專業人士重新核證報告。

黃偉綸（中）與何永賢（左）分任正、副組長的解決劏房問題工作小組，早前探訪劏房戶。（黃偉綸FB圖片）

首3年設有早鳥優惠 寬免或寬減認證費用

為推動市場盡早完成認證，政府首3年，即2026年3月1日至2029年2月28日設有「早鳥優惠」。換言之，2029年3月1日起申請認證的簡樸房便要支付全額費用。

一） 登記期首半年登記



2026年3月1日至8月31日內登記的簡樸房，首3年全額寬免認證費用，即2026年3月1日至2029年2月28日內完成認證，毋須支付3,000元費用。



二） 登記期後半年登記



2026年9月1日至2027年2月28日內登記的簡樸房，首兩年全額寬免認證費用，即2026年3月1日至2028年2月29日內完成認證，毋須支付3,000元費用。



第三年，即2028年3月1日至2029年2月28日認證，可獲半額減免，只須支付1,500元。



三） 其他分間單位



2026年3月1日至2027年2月28日內認證的簡樸房，全額寬免認證費用。



第二、三年認證的簡樸房，即2027年3月1日至2029年2月28日，只須支付半額1,500元。

