簡樸房｜擬明年3.1起登記　2027年起執法　劏房戶不獲提早上公屋

政府向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案，房屋局公布，計劃2026年3月1日起，正式開始接受劏房登記和「簡樸房」認證申請。登記期為期12個月，期內完成登記的單位可獲劃一36個月的寬限期，讓已登記業主或營運者改動單位和申請認證，以符合法例標準。而寬限期前6個月定為「倒數期」，換言之即是2029年9月1日起，禁止已登記但無有效認證的單位訂立新租賃。



至於執法方面，將於2027年3月1日起開始實施。當局強調，會透過社工協助受影響住戶尋找居所搬遷，為有需要的住戶暫時提供安置，但他們不會因為執法行動而獲提早編配公屋單位，以免對其他輪候公屋人士不公平。



政府今日（19日）向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案。（資料圖片／梁鵬威攝）

寬限期前6個月為「倒數期」 禁未認證單位訂新租賃

根據房屋局向立法會提交的《簡樸房條例草案》，如草案順利獲通過，計劃2026年3月1日開始，接受劏房單位登記和「簡樸房」認證申請。登記制度為期12個月，期間費用全數豁免。

適用規管範圍的包括：



1. 位處住用建築物（或綜合用途建築物住用部分）的住宅單位

2. 住宅單位利用間隔裝置或物料做分間，令布局與原有建築圖則上的布局不同

3. 經分間後，涉事單位有2個或以上被圍封的房間，設計作獨立租賃用地



如將住宅單位內2個或以上的分間單位獨立出租做住用用途，但無有效登記及簡樸房認證，即屬違法。



完成登記後，可獲36個月的寬限期，讓已登記單位業主或營運者展開改造工程。登記期和寬限期合共48個月。另外，當局將寬限期屆滿前6個月定為「倒數期」，禁止已登記、但無有效認證的單位訂立新租賃，否則與租戶訂立新租賃的人士有機會負上刑事責任

未獲認證單位 「倒數期」開始時租約視為終止

而在新法例刊憲之後至「倒數期」開始之前，就已登記劏房所訂立的租賃，如單位未獲得認證，租賃會在「倒數期」開始時被視為終止，而相關營運者須向租戶賠償3個月租金，或相等於餘下租期的總租金（以較低者為準）。

當局會推出「簡樸房」認證制度，讓劏房申請認證符合標準。當局指，執法行動將於2027年3月1日開始實施。如非法出租無有效登的分間單位，或已登記但無「簡樸房」認證的分間單位在倒數期內非法出租，一經循簡易程序定罪，可罰款10萬元及監禁兩年，並可就該罪行持續的每一日，另處罰款2萬元 。或一經循訴程序定罪，可處罰款30萬元，及監禁3年，並可就該罪行持續的每一日，另處罰款2萬元

受影響劏房戶不會獲提早編配公屋 房屋局：以免造成不公

當局續指，在登記期完結後即有序就違法出租劏房採取執法行動。當局會透過社工隊協助受影響住戶在私人市場尋找其他居所搬遷，亦會「靈活調配其他房屋資源」，為有需要的住戶暫時提供安置。即使受影響住戶正輪候公屋，「他們不會因執法行動而獲提早編配公屋單位」，以免對其他輪候公屋人士不公平。

政府今日（19日）向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案。（資料圖片／梁鵬威攝）

按早前當局提交的立法建議，「簡樸房」的內部樓面面積最少須達8平方米（約86平方呎）；每個「簡樸房」須設有獨立間隔的廁所。通風及照明方面，當局建議若相關建築物的天井最低層設有進出口，即使分間單位的窗戶面向四邊圍封的天井，仍可被視為滿足最低標準。

寬限期方面，當局早前建議訂為登記期完結後的36個月，提供更充足時間讓已登記單位的營運者適應全新的規管制度，並讓不合標準分間單位的住戶尋找其他租盤搬遷。