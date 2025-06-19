簡樸房｜4個關鍵日期　2029年9月未獲認證　禁簽新約或業主賠租金

政府向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案，草案有4大關鍵日期—— （一） 2026年3月1日起登記期開始；（二）2027年3月1日起政府開始執法，未登記且未認證的單位不准出租，而已登記的分間單位則可享有3年寬限期，執整單位再申請認證。



（三）2029年9月1日踏入「倒數期」，已登記但未獲認證的單位不准簽新租約，原有的租約亦視為終止，業主要向租客賠償租金，可循小額錢債審裁處申索；（四）到2030年3月1日，所有已登記但沒認證的單位一旦出租，即屬違法。



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在新法例刊憲當日或之前3個月內，分間單位如果沒有租約，則屬於「非現存分間單位」，不享有1年登記期的安排，必須獲得認證才能出租。（資料圖片／梁鵬威攝）

房屋局簡樸房規管懶人包。（何永賢facebook圖片）

如非現存分間單位 不享有登記期及寬限期

政府爭取條例草案今個立法年度，亦即是10月前在立法會三讀通過。在新法例刊憲當日或之前3個月內，如分間單位所在的住宅單位，有沒有至少1份有效的租約是關鍵之一。

如果沒有，屬於「非現存分間單位」，不享有1年登記期的安排，分間單位必須獲得認證才能出租。政府會在2027年3月1日開始執法，業主或營運者出租沒有政府認證的「劏房」，則屬違法。

如果刊憲當日或之前3個月內有租約在身，可於2026年3月1日至2027年2月28日享有1年登記期，登記申請費用全數豁免。（資料圖片／梁鵬威攝）

2026年3月1日登記期開始

如果刊憲當日或之前3個月內有租約在身，則屬「現存分間單位」，可於2026年3月1日至2027年2月28日享有1年登記期，登記申請費用全數豁免。

2027年3月1日寬限期開始 出租已登記單位不違法

登記期後，政府2027年3月1日起開始執法，如果「劏房」沒有登記亦沒有認證，一旦出租即屬違法。首次申請認證費用為5,000元，有效期5年，業主需要附上註冊建築師、工程師、測量師的核證報告，確認分單位符合法例最低要求。

如果分間單位有登記，業主或營運者於2027年3月1日起獲3年寬限期，讓他們進行改造工程，再向政府申請認證。3年寬限期期間，業主或營運者不應出租未認證的單位，但暫時不屬違法。

如果分間單位有登記，業主或營運者於2027年3月1日起獲3年寬限期，讓他們進行改造工程，再向政府申請認證。（資料圖片／梁鵬威攝）

2029年9月1日倒數期 未獲認證單位不能簽新約

已經登記的單位，但踏入2029年9月1日「倒數期」時仍未獲認證，政府計劃禁止訂立新租約，否則與租戶簽約的人士須負上刑事責任。如果該單位本身有租約在身，2029年9月1日「倒數期」開始該租約被視為終止。業主或營運者須向租戶賠償3個月租金或相等於餘下租期的總租金，以較低者為準。

消息人士指，現時劏房單位月租為數千元，預計申索金額最多約為2萬元，不超出小額錢債審裁處的申索金額上限。至於申請程序，消息人士指不需要經過律師，手續費僅數十元，相信住戶能自行處理。

條例草案訂明非法出租分間單位的罰則及罪行。（何永賢facebook圖片）

2030年3月1日起 出租已登記但沒認證單位違法

到2030年3月1日，即1年登記期及3年寬限期共4年完結時，所有已登記但沒認證的單位一旦出租，即屬違法。

如非法出租無有效登記的分間單位，或已登記但無「簡樸房」認證的分間單位在倒數期內非法出租，一經循簡易程序定罪，可罰款10萬元及監禁兩年，並可就該罪行持續的每一日，另處罰款2萬元 。或一經循訴程序定罪，可處罰款30萬元，及監禁3年，並可就該罪行持續的每一日，另處罰款2萬元。

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