簡樸房｜劏房客：驚業主隨時不續約無屋住　憂獲認證劏房租金高

房屋局計劃2026年3月1日起，業主需登記劏房和申請「簡樸房」認證，若未能在指定日期前完成則不能出租，如出租或面臨監禁。有居於約60平方呎板間房的七旬租戶霞姐稱，「驚業主突然不續約，隨時無地方住」，她亦擔憂獲認證劏房，租金會較現時高。



政府稱，將為受影響住戶暫時安置，包括臨時收容中心，霞姐認為收容中心環境較差，「淨係得個訓」，冀政府能妥善安置受影響的市民，「起碼有個安穩竇」。



霞姐的家由一個大單位分間為5個板間房，只有60呎的斗室，並無獨立廚廁。圖非霞姐居所。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

60平方呎劏房要共用廚廁 呎租50元

年逾70歲的霞姐現時獨自居住於深水埗約60平方呎的板間房，與另外4位租戶共用廁所及廚房。該單位面積及廚廁共用都不符合「簡樸房」最低標準，業主最遲須在2029年9月1日獲得認證才可繼續出租。

霞姐表示，她於2019年起租住該單位，月租3,000元，呎租50元，業主不曾加價，亦沒有提過裝修及不續約的事宜。現時其租約為「生約」，沒有固定完約或退租日期，業主可隨時不續租，她亦不敢詢問有關事情。

她擔憂業主或因政策突然不續租，屆時「無地住、無地搬」，亦指長者搬屋「好麻煩」。若日後需搬離現時居所，會否尋找其他單位？她說現時還未找其他租盤，但害怕日後劏房單位或加價，加重經濟負擔，「3,000蚊對我來說，負擔已經不小。」

▼ 簡樸房規管懶人包 ▼



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臨時收容中心。（「資料圖片 / 關注安置政策連線」提供圖片）

拒住收容中心 不想丟棄現時家具

被問及若業主不續約，會否考慮政府提供的暫時安置居所，例如過渡性房屋、中轉房屋及臨時收容中心等。霞姐稱需視乎租金，如果太貴無法負擔；不會考慮收容中心，因該處「得個瞓」，且現時家中的家具如電飯煲等無法帶過去，需丟棄，離開中心後又需另外購置家具。她冀望政府可妥善安置受影響的租戶後才實行政策，「起碼有個安穩竇。」

輪候公屋5年 已申請簡約公屋 憂入伙前被退租

霞姐在社工幫助下於2020年時申請公屋，至今已輪候5年。她今年申請啟德（世運道）簡約公屋，惟該項目尚未建成，未知入伙日期及能否成功申請，擔憂入伙前已被業主退租。

啟德世運道（第一期）「簡約公屋」項目構思圖。（資料圖片）

政府今日（19日）向立法會提交「簡樸房」規管制度的條例草案，將於2027年3月1日起開始執法。當局強調，會透過社工協助受影響住戶尋找居所搬遷，為有需要的住戶暫時提供安置，但他們不會因為執法行動而獲提早編配公屋單位，以免對其他輪候公屋人士不公平，消息人士指，若住劏房可以優先上樓，將會「好危險」。