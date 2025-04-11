傳職員投訴審批外勞計劃如跑數　勞工處：持續檢視工作流程

針對有媒體稱接獲勞工處員工投訴，指為處理大量引入內地勞工的「補充勞工優化計劃」申請，計劃生效一年半以來，被迫每日超時工作、猶如「跑數機器」，使得對「充滿水份」的個案「隻眼開隻眼閉」，令把關如同虛設。勞工處周四（10日）回覆稱，自優化計劃推行以來，共接獲逾1.1萬宗申請，約7,380宗已獲批。處方亦採取不同措施，包括內部調配人手、精簡工作流程，以及聘用合約僱員等處理相關工作。



媒體指有勞工處員工投訴，指為處理大量「補充勞工優化計劃」申請，每日超時工作猶如「跑數機器」。（資料圖片/羅君豪攝）

自由亞洲電台上周五（4日）報道，負責審批申請的勞工處「補充勞工科（申請事務組）」員工長期「工作爆煲」 ，要求暫停計劃。他們曾分別於去年10月、今年1月和3月，發電郵向多位高級勞工事務主任、助理處長等高層投訴，並獲對方回覆知悉相關情況。

審批時間縮減 對「充滿水份」個案「隻眼開隻眼閉」

報道引述「內部員工」稱，為達到管理層強制「重量不重質」的績效指標，每人每月處理的新申請倍增至最少40宗，限時縮至1至3個月完成，「同事幾乎要日日OT廢寢忘餐」、淪為「跑數機器」，被迫對「充滿水份」的個案「隻眼開隻眼閉，批咗就算」，甚少拒絕個案，變相把關如同虛設。

報道稱截至今年3月，將輸入外勞擴至26個職位的「優化計劃」，累計接獲多達近4萬宗申請，涉及勞工達約25萬人；每月申請個案如「海嘯式」暴增。

報道指出，過去半年內，由平均700宗水平，急升至近1,200宗，升幅達逾7成。以該組30多人計算，即平均每人每月平均要跟進至少40宗新個案，比以往多一倍。此外，雖然申請急增，但可審批的時間卻由以往有約5個月，縮減至3個月。

勞工處於2023年9月4日推行「補充勞工優化計劃」，放寬26個非技術或低技術工種外勞，包括髮型師、電話接線生及侍應生等，以解決僱主未能在本港聘得合適人手問題。﹙資料圖片﹚

傳內部醞釀辭職潮 近月3人請辭

投訴者指組內30多名員工醞釀辭職潮，「近月已有3人不堪壓力而請辭，加上因為財赤而要縮減手，同事真正去到極限！」報道指由於管理層對問題視若無睹，加上工會已被解散，如今投訴無門，多人不堪壓力而辭職。

勞工處：年半接1.1萬宗申請 一般3個月內完成審批

勞工處回覆稱，「補充勞工優化計劃」自2023年9月4日推出，截至2025年2月28日共接獲11,342宗申請，期間獲批的申請為7, 380宗。

勞工處補充勞工科負責處理優化計劃的申請，接獲申請後會盡快處理。一般來說，收到所有所需資料及文件並通過甄別後，可於3個月內完成審批，包括申請僱主在計劃下進行4星期本地招聘所需時間。

已內部調配人手、精簡流程及聘用合約僱員

勞工處表示，自優化計劃推行以來，勞工處採取不同措施，包括內部調配人手、精簡工作流程及聘用合約僱員等，處理申請及相關工作。當局持續檢視工作流程和員工的工作，並作合適安排以執行優化計劃。

據勞福局數字，截至今年2月底，優化計劃接獲的逾萬宗申請中，涉及98,065名勞工，獲批的7,380宗涉及51,051名外勞，當中26,087人從事以往不可輸入外勞的26個職位，另8,252人從事以往不可輸入外勞的非技術或低技術職位。