分判商指遭拖欠工程費　入稟向精進建築追討70萬元

日前獲准暫緩除名的精進建築有限公司，被指聘用一間建材公司為分判商，為將軍盤的住宅發展項目進行工程。惟分判商指完成工程後，精進建築只支付部份工程費，尚拖欠70萬元。分判商昨（19日）入稟區域法院，向精進建築追討涉款。



原告為億源建材有限公司，被告為精進建築有限公司。

精進建築需支付約816萬元工程費 只向分判商支付746萬元

入稟狀指，億源和精進建築於2018年9月簽訂協議，精進建築聘用億源為將軍澳第86區一個住宅發展項目的分判商。根據協議，億源完成工程並通知精進建築後，被告需在30天內支付工程費。

億源按精進建築要求完成多項工程，並於2024年4月通知精進建築。精進建築需就該些工程，向億源支付約816萬元。精進建築支付當中的746萬元，尚拖欠約70萬元。精進建築曾告知億源，會於本年3月支付餘款，但至今未有清還，億源遂入稟追討。

發展局上月公布拒絕向「精進建築」續牌，原定今天（20日）將「精進建築」從一般建築承建商的註冊名冊中除名。精進建築就除名提出上訴，法庭於本周三批准精進建築的申請，暫緩除名直至法庭就上訴作出裁決。而上訴案已排期於8月26日審理，預計需時兩天。

案件編號：DCCJ3426/2025