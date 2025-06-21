陳美寶：下周與內地合辦活動　加強綠色船用燃料合作

運輸及物流局局長陳美寶周六（21日）發表網誌，預告下星期本港將與內地相關部門在綠色船用燃料方面再加深合作，協辦一個由國家商務部外貿發展事務局主辦的活動，滙集內地綠色能源和香港航運相關的企業，為供應商及需求企業提供一個交流對接、商務接洽的合作平台。



她又稱，環球貿易格局瞬息萬變，香港作為細小而外向型經濟體，感受更深；國際海運物流向來競爭激烈，加上全球不確定性增加，令前路充滿挑戰。



運輸及物流局局長陳美寶周六（21日）發表網誌，預告下星期本港將與內地相關部門在綠色船用燃料方面再加深合作。（運輸及物流局局長網誌）

運輸及物流局局長陳美寶周六（21日）發表網誌，預告下星期本港將與內地相關部門在綠色船用燃料方面再加深合作。（運輸及物流局局長網誌）

陳美寶在網誌指，本港月初完成首次貨櫃船同步進行，液化天然氣加注及貨物裝卸的作業，相關作業在24小時內完成，展示香港港口已具備做複雜綠色船用燃料加注作業的能力。

她指會繼續全力推進、將香港打造成為綠色船用燃料加注及交易中心，成為國際班輪公司、貨主和市場綠色航運的不二之選，以及國產綠色船用燃料的外銷窗口。

運輸及物流局局長陳美寶周六（21日）發表網誌，預告下星期本港將與內地相關部門在綠色船用燃料方面再加深合作。（運輸及物流局局長網誌）

年底推「港口社區系統」 改善報關流程功能

陳美寶又說，當局目標於年底推出「港口社區系統」（PCS），連結香港海、陸、空貨物運輸資訊及多式聯運網絡，令貨物運送流程全面透明化，並在未來開發更多便利報關流程功能，例如為進入大灣區港口的船舶，提供海運艙單預填預報功能等，亦會繼續加強與內地各港口的協作。

陳美寶又說，當局目標於年底推出「港口社區系統」（PCS），連結香港海、陸、空貨物運輸資訊及多式聯運網絡，令貨物運送流程全面透明化。（運輸及物流局局長網誌）

她又稱，環球貿易格局瞬息萬變，香港作為細小而外向型經濟體，感受更深；國際海運物流向來競爭激烈，加上全球不確定性增加，令前路充滿挑戰，但相信只要與業界攜手前行，必然會愈戰愈強。