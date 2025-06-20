中九龍繞道擬收$10隧道費　議員倡先收$8　陳美寶指效果沒$10理想

中九龍繞道（油麻地段隧道）工程預計今年年底完成後通車，政府原本計劃不收費，但由於「交通管理需要」及「用者自付」等四個原則下，改為建議劃一收費10元。



運輸及物流局局長陳美寶今日（20日）在立法會交通事務委員會上表示，中九龍繞道營運維護成本比較高，如徵收10元隧道費，可大概收回9成的基本營運費用。不少議員關注收費未有顧及市民經濟狀況，其中鄧家彪建議分階段調整收費，可先試收8元等，陳美寶回應指整體交通管理效果而言「8蚊一定冇10蚊理想」。



中九龍幹線料年底開通，政府正研收費。圖為中九龍幹線油麻地段。（資料圖片/鄭子峰攝）

陳美寶表示就中九龍繞道收費，政府假設3個場景，包括不用收費、固定17元收費及固定10元收費。如果完全免費，政府預計繞道一通車便會接近飽和。17元預計可達至隧道費收入最高水平，但若再加價，減少的車流量反而導致整體收入下跌。屆時中九龍繞道明年繁忙時段的行車量或容車量比率預計僅64%，未能充分發揮其三條行車線的優勢。

假設所有車輛全日劃一收費10元，繞道明年繁忙時段的行車量或容車量比率達8成左右，可預留適量剩餘容車量以應付未來車流增長，並預計可分流約19%的整體九龍東西方向的路面交通，有效紓緩區內現有主要道路及地區道路的擠塞。文件指，收費10元已充分顧及市民的負擔能力，預計隧道每年收入約2.57億元。

中九龍幹線工程現已進入後期，前期一些隧道、天橋連接等工序已完成，目前仍有驗收等工作。圖為中九龍幹線啟德段。（資料圖片/鄭子峰攝）

連接九龍灣至油麻地一帶的中九龍幹線預計今年底落成。圖為中九龍幹線油麻地段。（資料圖片/鄭子峰攝）

會上多名議員關注中九龍繞道收費水平是否合理，以及當局有否考慮在現時經濟環境下，市民的承受能力等。鄧家彪提出當局應考慮市民幸福感，因為中九龍繞道突然改為收費，情況令人失望。他建議當局可在繞道通車後因應車流再審視收費，可先免費，再試收8元，最後才收10元，分3階段調整。

陳美寶回應指，中九龍繞道已有顧及市民幸福感，當局需在三個因素之間作出平衡，包括考慮到通車後繞道的承受能力及韌性、市民使用時的便捷性，並需為交通增長時預留空間作出準備。而當局亦初步審視了收費8元的情境，陳美寶說「8蚊一定冇10蚊理想」。

連接九龍灣至油麻地一帶的中九龍幹線預計今年底落成。圖為中九龍幹線油麻地段。（資料圖片/鄭子峰攝）

政府表示，首要目標是確保中九龍繞道部分路段（油麻地段隧道）工程在今年年底完成後通車，預計安裝和測試「易通行」的相關工作，能配合繞道其餘路段（九龍灣段隧道）的工程進度在2026年完成。政府將爭取中九龍繞道於2026年年中全線通車，如獲得立法會支持，屆時同步開始收費。